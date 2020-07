La Top 7 della Settimana (#30, 2020)

7. I Tame Impala remixano 070 Shake

Kevin Parker e soci trasformano in una soffice jam estiva il singolo di punta di Modus Vivendi di 070 Shake, tra le uscite più interessanti della prima metà del 2020.

6. Il nuovo EP di Maverick Sabre

‘Concettualmente si tratta di quattro momenti di un processo di introspezione, di profonda riflessione e di interrogativi sui condizionamenti che ci imponiamo e a cui non riusciamo mai a rinunciare’. Così Maverick Sabre ha presentato, in un’intervista, il suo nuovo EP di quattro tracce, “You Know How It Feels”. Il rapper e cantautore britannico, come sempre, mescola R&B e chitarre quasi indie pop in uno stile forse ancora acerbo ma già inconfondibile.

5. La doppia nuova uscita degli Avalanches

Gli Avalanches tornano in pista con un doppio singolo pieno di ospiti: in “Reflecting Light” ci sono Sananda Maitreya e Vashti Bunyan mentre “Wherever You Go” schiera Jamie xx, Neneh Cherry e CLYPSO.

4. Phoebe Bridgers da Colbert

Nonostante il Covid continuano i live per gli show notturni americani, ovviamente performati a distanza. Qui Phoebe Bridgers presenta il singolo di punta dal suo nuovo lavoro Punisher in una scenografia da St. Vincent fatta in casa: disco ball, tende glitterate, presets e per il resto lei nel suo ormai consueto abito da scheletro che canta il brano (egregiamente, come sempre).

3. L’album di esordio del talento sotterraneo Jimothy Lacoste

Jimothy Lacoste, rapper di Camden sconosciuto ai più, produce con stupefacente serietà pezzi nei quali scimmiotta tanti dei suoi colleghi che sanno parlare soltanto di droghe, sesso e macchinoni. Dopo due anni di già intensa attività musicale Jimothy ha pubblicato oggi il suo LP di debutto, il cui concept gira proprio intorno alla parodia di questa tossica e ossessiva corsa alla fama a tutti i costi: “The Safeway”.

2. Achille Lauro e la censura

‘Questa é l’immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito. Io invece la regalo a tutti voi e come sempre ”Me ne frego”. La censura italiana, sempre pronta a intercettare ogni possibile movimento di liberazione dalle rigide norme culturali del nostro Paese, si è abbattuta anche sulla croce di chewing-gum sulla quale Achille Lauro – in versione bambolina – avrebbe dovuto sovrastare Corso Como. Come sempre la censura nell’arte non ha agito soltanto cancellando, ma sviluppando intorno al presunto ‘peccato’ di un artista innumerevoli dibattiti che, quando poco preparati e non costruttivi, spesso finiscono per sviare dall’argomento principale: la libertà di espressione di un artista e, soprattutto, la sua musica. Achille Lauro cita Pretty Woman e di tutto questo se ne frega: il suo album, ‘1990’, è appena uscito.

1. Perfume Genius regala una delle performance dell’anno da Fallon

Se avete visto qualche suo live non ne rimarrete forse troppo sorpresi, ma i due brani che Perfume Genius ha regalato nell’ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon mettono in luce come mai al pubblico televisivo la classe già propria del personaggio, qui forte delle canzoni del suo giustamente elogiato ultimo album Set My Heart On Fire Immediately.

(Claudia Calabresi & Simone Madrau)