Ecco le prime immagini dei biopic sui Beatles di Sam Mendes

Le recentissime cartoline distribuite dal Liverpool Institute for Performing Arts non lasciano adito a dubbi: quelle che vedrete sotto sono le prime immagini che arrivano dai quattro biopic sui Beatles che sta girando Sam Mendes e che usciranno nel 2028, ognuno incentrato su un membro del gruppo, in cui Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Harris Dickinson vestirà i panni di John Lennon, Joseph Quinn impersonerà George Harrison e Barry Keoghan sarà Ringo Starr. Non è un caso che sia proprio il Liverpool Institute for Performing Arts a fornire questa anticipazione dal momento che proprio McCartney ne è uno dei fondatori.

I quattro film girati da Mendes dovrebbero uscire nella primavera del 2028. C’è grande attesa per capire come si svilupperanno e come si “incroceranno” tra loro: il progetto, infatti, è non poco ambizioso, e servirà a capire in quale direzione si sta muovendo un genere come il biopic musicale che negli ultimi anni ha polarizzato e non poco i giudizi di critica e di pubblico: se il successo nelle sale di Bohemian Rhapsody fu controbilanciato dalla sonora bocciatura da parte degli esperti, l’Elton John di Rocket Man ha convinto maggiormente gli addetti ai lavori. Altrettanto divergenti sono stati i giudizi sui biopic musicali più recenti, vale a dire A Complete Unknown dedicato a Bob Dylan, che la critica ha accolto in modo tiepido ma che ha promosso senza grossi indugi, convincendo perlopiù i fan del cantautore, e Deliver Me from Nowhere dedicato a Bruce Springsteen, nei confronti del quale gli specialisti hanno storto il naso e che solo una parte di pubblico pare aver apprezzato in modo caloroso: anche per questo motivo la curiosità per questi biopic beatlesiani è particolarmente forte. Nel cast ci saranno altri nomi di spicco: Saoirse Ronan sarà Linda McCartney, Anna Sawai Yoko Ono, James Norton Brian Epstein e Harry Lloyd George Martin.



