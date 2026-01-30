Menu

Ecco le prime immagini dei biopic sui Beatles di Sam Mendes

Samuele Conficoni

Share This Article
Share Post

Le recentissime cartoline distribuite dal Liverpool Institute for Performing Arts non lasciano adito a dubbi: quelle che vedrete sotto sono le prime immagini che arrivano dai quattro biopic sui Beatles che sta girando Sam Mendes e che usciranno nel 2028, ognuno incentrato su un membro del gruppo, in cui Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Harris Dickinson vestirà i panni di John Lennon, Joseph Quinn impersonerà George Harrison e Barry Keoghan sarà Ringo Starr. Non è un caso che sia proprio il Liverpool Institute for Performing Arts a fornire questa anticipazione dal momento che proprio McCartney ne è uno dei fondatori.

I quattro film girati da Mendes dovrebbero uscire nella primavera del 2028. C’è grande attesa per capire come si svilupperanno e come si “incroceranno” tra loro: il progetto, infatti, è non poco ambizioso, e servirà a capire in quale direzione si sta muovendo un genere come il biopic musicale che negli ultimi anni ha polarizzato e non poco i giudizi di critica e di pubblico: se il successo nelle sale di Bohemian Rhapsody fu controbilanciato dalla sonora bocciatura da parte degli esperti, l’Elton John di Rocket Man ha convinto maggiormente gli addetti ai lavori. Altrettanto divergenti sono stati i giudizi sui biopic musicali più recenti, vale a dire A Complete Unknown dedicato a Bob Dylan, che la critica ha accolto in modo tiepido ma che ha promosso senza grossi indugi, convincendo perlopiù i fan del cantautore, e Deliver Me from Nowhere dedicato a Bruce Springsteen, nei confronti del quale gli specialisti hanno storto il naso e che solo una parte di pubblico pare aver apprezzato in modo caloroso: anche per questo motivo la curiosità per questi biopic beatlesiani è particolarmente forte. Nel cast ci saranno altri nomi di spicco: Saoirse Ronan sarà Linda McCartney, Anna Sawai Yoko Ono, James Norton Brian Epstein e Harry Lloyd George Martin.

Articoli Correlati:

Uscirà in autunno la ristampa di "Let It Be" dei Beatles

[my2cents] "Get Back", il catechismo e la fede

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010