Uscirà in autunno la ristampa di “Let It Be” dei Beatles

Un’altra importante ristampa ampliata è stata annunciata ieri: si tratta dell’ultima pubblicazione dei Beatles, Let It Be, registrato per la maggior parte prima di Abbey Road (1969) ma uscito soltanto nel 1970. La ristampa, in uscita il 15 ottobre, verrà pubblicata quest’anno così che la sua uscita possa coincidere con quella del documentario di Peter Jackson riguardante il medesimo disco, che è prevista per il 25 novembre prossimo. Il documentario, della durata totale di sei ore, verrà diffuso da Disney+. Si intitola The Beatles: Get Back, proprio come avrebbe dovuto chiamarsi l’album nelle prime intenzioni della band. Il documentario conterrà anche la prima versione completa del celebre Rooftop Concert, l’ultima esibizione del gruppo, che si tenne il 30 gennaio 1969, nel pieno delle registrazioni per Let It Be, sul tetto dell’edificio londinese che ospitava gli uffici della casa discografica Apple.

La ristampa segue le importanti ripubblicazioni di Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, The Beatles (White Album) e Abbey Road, tutte ampiamente celebrate e apprezzate, uscite ciascuna a cinquant’anni di distanza dalla pubblicazione originaria dei dischi. Di recente erano stati ristampati, con l’aggiunta di materiale extra edito e inedito, anche il capolavoro di George Harrison All Things Must Pass, sempre per il suo cinquantennale, e Plastic Ono Band e Imagine di John Lennon. Sia Paul McCartney sia Ringo Starr hanno pubblicato nuovi lavori tra l’anno scorso e quest’anno, e il primo dei due sta continuando a ristampare con l’aggiunta di materiale extra grosse parti della sua discografia. Ora è giunto il momento di Let It Be, uscito nel maggio 1970 e registrato tra febbraio ‘68, gennaio ‘69 e gennaio e aprile 1970, con queste ultime sessions che consistettero unicamente nella registrazione di “I Me Mine” di George Harrison.

Come è noto, la band ha avuto numerosi ripensamenti nel corso delle registrazioni del disco, nonché in merito alla sua produzione e tracklist: questo intenso e faticoso lavoro sarà testimoniato proprio dal documentario e dalla ristampa che, nella sua edizione super deluxe, conterrà 5 CD e 1 Blu-Ray. Nei 5 CD si potranno ascoltare: un nuovo mix stereo dell’album originale; brani tratti dalle sessioni presso gli Apple Studios; prove e jam; il mix di Glyn Johns dell’LP Get Back; il Let It Be EP con quattro brani in differenti mix. I canali social dei Beatles hanno condiviso il 2021 Mix di “Let It Be” e il 1969 Glyn Johns Mix di “For You Blue” come anticipazioni.