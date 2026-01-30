Menu

C2C Festival 2026: Robyn, Yung Lean & Bladee, Oklou, Arca tra i primi nomi

Piero Merola

Share This Article
Share Post

Robyn, Arca, Oklou, l’accoppiata Yung Lean & Bladee, Kelela, giusto per fare qualche nome. Ma non solo. Se lo scorso anno si era raggiunta la quota record del 40% di spettatori dall’estero, a giudicare dal primo annuncio di C2C Festival 2026 è lecito aspettarsi un numero ancora più alto per un evento che ha un afflato sempre meno italiano.
A tre mesi di distanza da una toccante edizione dedicata alla memoria di Sergio Ricciardone e dopo aver svelato la seconda edizione di C2C Festival NYC (8 maggio 2026 allo Knockdown Center del Queens), abbiamo con nove mesi di anticipo i primi nomi dell’edizione del primo quarto di secolo del festival che torna come da tradizione a Torino, dal 29 ottobre al 1° novembre 2026 tra Lingotto e OGR.
Sappiamo già che ci saranno tre dei nomi svedesi che hanno fatto da ponte intergenerazionale tra mainstream e mondo indipendente: due dei membri più noti dello storico collettivo rap Drain Gang (Yung Lean & Bladee) l’iconica Robyn che tornerà a marzo con “Sexistential”, in uscita per una delle label legate a doppio filo a C2C Festival, la britannica YOUNG. Tra le altre conferme una quasi resident, cresciuta come il festival nel corso dell’ultimo decennio (Arca), l’inossidabile musa del future R&B Kelela, l’autrice di uno degli album pop contemporanei più giustamente celebrati del 2025 (anche su queste pagine, e parliamo di Oklou), una delle dj più hype degli ultimi anni come Crystallmess e – last but not the least – il guru della Detroit Theo Parrish che torna al festival dopo quindici anni (era il 2011 ed era ancora Club To Club) con un extended set che promette fuochi d’artificio per gli amanti del genere e non. Tra gli altri act doveroso menzionare, da New York Chanel Beads, il progetto indie pop di Shane Lavers, da Manchester il minimalismo ambient-folk di Joanne Robertson, preziosa collaboratrice di Dean Blunt, dalla California una delle personalità chiave della scena hyperpop come underscores.
A testimoniare l’abbattimento di ogni confine di genere e continente, il quadro di questa prima wave di annunci si chiude con KMRU, artista ambient/noise di Nairobi di stanza a Berlino in uscita a febbraio con “Kini” e la boliviano-statunitense Chuquimamani-Condori che dopo la performance col fratello allo scorso C2C Festival e la vittoria del Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia tornerà a Torino con il progetto DJ E.

Da mercoledì 4 febbraio alle 12 gli abbonamenti Early Bird saranno acquistabili in disponibilità limitata sulla piattaforma DICE.FM. Gli show annunciati sono in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre.
Gli abbonamenti in vendita consentono l’accesso a tutti gli show.

Articoli Correlati:

Il pop sinestetico di Acaro, 7 tracce alla scoperta del suo percorso

"Romance" sarà il nuovo album dei Fontaines D.C.

, , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010