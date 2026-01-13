Best Art Vinyl Award: le copertine più belle del 2025

Quando la copertina diventa arte: i vincitori del Best Art Vinyl Award 2025

Sappiamo che il vinile non è solo musica: è un’esperienza visiva, tattile, culturale. Ogni anno, il Best Art Vinyl Award – che seguiamo annualmente – celebra questa magia, premiando le copertine che trasformano un disco in un’opera d’arte. L’edizione 2025, tenutasi come sempre a Londra agli inizi di gennaio, non ha deluso, regalandoci tre immagini potenti, ciascuna con una storia da raccontare.

1° posto: il grido di Self Esteem

La fotografia di Scarlett Carlos Clarke per Complicated Woman è un manifesto di forza e ribellione. Rebecca Lucy Taylor, alias Self Esteem, urla con i capelli intrecciati e un copricapo in stile Crucible ricavato da una camicia maschile. «È il mio omaggio alle donne impiccate per aver espresso opinioni», spiega. Un’immagine che non lascia indifferenti, perché dietro la bellezza c’è una denuncia: la storia non ha mai avuto empatia per le donne. E lei continuerà a urlarlo.

2° posto: la tensione domestica di Perfume Genius

Sul podio anche Cody Critcheloe (Ssion) con la copertina di Glory, settimo album di Perfume Genius. Una scena domestica costruita, quasi teatrale, che riflette la tensione tra intimità e immagine pubblica. Critcheloe, insieme al direttore artistico Andrew J.S., crea un’immagine che è allo stesso tempo familiare e disturbante, ispirata a sequenze cinematografiche intense. Bellezza e inquietudine convivono, come le emozioni che attraversano l’album.

3° posto: il mistero antico di Smote

Chiude la classifica Célestin Krier, illustratore francese, con l’artwork di Songs from the Free House di Smote. Un viaggio visivo nel passato, tra reperti archeologici e suggestioni medievali. Krier vuole riportare nel presente il fascino oscuro delle immagini antiche, e ci riesce: la copertina sembra un portale verso un’altra epoca, perfetta per accompagnare il nuovo percorso sonoro della band.

Perché il vinile conta ancora

«Queste copertine ci ricordano perché il vinile è ancora importante», commenta Andrew Heeps, fondatore di Art Vinyl. «Quando musica, immagine e intenzione si incontrano, il disco diventa una tela, un artefatto culturale». E guardando queste opere, è impossibile non dargli ragione.

Il Best Art Vinyl Award, giunto alla sua 21ª edizione, continua a celebrare il meglio dell’arte visiva nella musica. I vincitori del 2025 entrano in un archivio che include nomi leggendari come Hipgnosis e Pieter Bruegel, insieme a tanti eroi sconosciuti che trasformano la musica in icona.