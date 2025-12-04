Menu

Water From Your Eyes non convincono

Raffaele Concollato

Share This Article
Share Post

Water From Your Eyes – Circolo ARCI Bellezza, Milano – 29 novembre 2025

C’era grande attesa per il concerto dei Water From Your Eyes, complice l’uscita di quello che molti considerano uno degli album indie più promettenti del 2025.
Le premesse erano alte: una band da sempre votata all’alternative più libero e sperimentale, capace nei dischi di costruire suoni stratificati e sorprendenti.

Ma dal vivo, almeno per questa serata, non sembra.

La setlist, sulla carta solidissima, non è bastata a salvare un concerto che ha messo impietosamente in evidenza il punto più debole della serata: la performance vocale di Rachel Brown.
Se nei lavori in studio la sua voce è spesso tenuta “sotto” al mix o in bella evidenza, basti ascoltare la limpida “No better now” di qualche anno fa, dopo questo live diventa dolorosamente chiaro il perché.
Dal primo brano all’ultimo, Brown fatica a stare a tempo, a rimanere intonata e non riesce mai davvero a reggere l’intreccio sonoro costruito con cura da Nate Amos(aka This is Lorelei) e dagli altri membri della band.

Non tutto è stato disastroso – i cinquanta minuti scarsi di set hanno avuto qualche momento luminoso: “Nights in Armor” resta un brano di grande impatto, e la strumentale “It’s a Beautiful Place” conferma la sensibilità compositiva del gruppo.
Ma per esempio “Blood on the Dollar”, già non impeccabile sul disco per via del cantato sbilenco, dal vivo scivola ben al di sotto della sufficienza.

Il dubbio rimane: è stata una serata semplicemente sfortunata, o davvero le doti vocali della frontwoman sono troppo limitate per reggere un live di questo livello? Qualunque sia la risposta, il risultato non cambia.

Una performance fiacca e discontinua, non in linea con quanto avremmo voluto sentire.

Articoli Correlati:

William Fitzsimmons, l'emozione dell'amore finito

I Been Stellar confermano il loro talento anche live

, , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010