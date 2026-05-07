Generazioni in risonanza: le foto di Mick Harvey e Amanda Acevedo

Mick Harvey e Amanda Acevedo all’Arci Bellezza a Milano (5 maggio 2026)

E’ curioso vederli insieme sul palco, Mick e Amanda sembrano venire da mondi opposti: lui, una colonna portante del rock indipendente, l’uomo che ha dato forma al suono dei Bad Seeds di Nick Cave e che ha prodotto per PJ Harvey (di cui non è parente, nonostante abbiano lo stesso cognome); lei, un’artista emergente, giovane e con una estetica elegante e misteriosa che cattura immediatamente.

La loro è una storia bellissima. Si sono conosciuti attraverso i social durante i mesi di isolamento del Covid dopo che lei lo ha contattato per condividere con lui alcuni contenuti. Chi avrebbe mai detto che ne sarebbe nata una collaborazione così efficace? Fra loro si è rivelata una chiara affinità: sono due anime simili nonostante la differente età, perse in un immaginario fatto di ballate notturne e atmosfere noir.

Sul palco hanno suonato altri veterani. Al fianco di Mick e Amanda c’erano giganti del calibro di Yoyo Röhm, Georgio Valentino, Andrew Mccubbin (che oltre a suonare con Mick ha aperto il live, assieme ai The Three Blind Mice).

In questo set di scatti ho provato a catturare il contrasto tra l’esperienza di chi ha già scritto un bel pezzo di storia e la luce di chi sta iniziando a scrivere il proprio. Di seguito la gallery.