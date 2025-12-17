Enrico Stradi Awards 2025

“Non guardiamo mai abbastanza il cielo – ho letto ormai parecchi mesi fa su un libro che mi ha poi lasciato molto poco di tutto il resto delle sue pagine – Ne abbiamo bisogno. Cielo e luce sono i grandi maghi”. È una frase che mi ha fatto pensare molto, da lì in avanti. Così ho iniziato a fotografare il cielo praticamente ogni giorno. Una specie di esercizio, un appunto, la prova che qualcosa stava succedendo anche quando quasi tutto mi faceva pensare il contrario. E man mano che questa cosa andava avanti, mi sono reso conto che sentivo un po’ meno paura del tempo che passa, che è forse la cosa che mi spaventa di più in assoluto, da sempre. Se guardo in alto mi sembra di vedere meglio quello che, in realtà, c’è anche se non si vede: ho persone a cui volere bene, cagnolini da accarezzare, cose da fare e da scoprire, ho un’amica che aspetta un bambino. Mi accorgo che mi piace come vanno avanti le cose.

Qui sotto quindi ho inserito quasi tutti i cieli che ho fotografato: sopra alle foto, alcune delle cose che hanno reso il 2025 l’anno che è stato: liste di dischi, canzoni, libri, film e momenti da ricordare.

