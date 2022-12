Enrico Stradi Awards 2022

Lo so bene che messo come sono messo dovrei iniziare a spendere parecchie energie in quella fatica introspettiva che serve per mettere a fuoco e identificare i motivi della piega inesorabile che ha preso il mio personale pensiero sul domani – i suoi temi, le sue questioni, le sue prospettive – ma la verità è che non sento di averne né la curiosità, né la forza, né la voglia. Così almeno per ora preferisco adagiarmi pavidamente in questo loop di eterno presente, cercando di prenderlo per quello che è, proprio come tempo fa mi ha insegnato il mio intellettuale di riferimento: e allora ci giiiiiro intorno. Di seguito quindi una registrazione del mio personale presente musicale: le canzoni, le foto, i film, i ricordi. Vale a dire tutto quello che conta nella vita.

DIECI DISCHI DA RICORDARE

E CHISSÀ QUANTE FOTO

OLTRE I PRIMI DIECI DISCHI:

ALTRE VENTI CANZONI DA RICORDARE

Kadhja Bonet – For You

flowerovlove – I Love This Song

Charlie XCX, Rina Sawayama – Beg For You

Maria Chiara Argirò – Bonsai

Harry Styles – As It Was

KH – Looking at Your Pager

Dehd – Window

Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius – Spitting Off the Edge of the World

SZA feat. Ol’ Dirty Bastard – Forgiveless

Danger Mouse, Black Thought, A$AP Rocky, Run The Jewels – Strangers

Scrounge – This Summer’s Been Lethal

ALASKALASKA – Still Life

Q – Stereo Driver

Big Thief – Time Escaping

Two Shell – Ghost

A. Billi Free, The Lasso – Holy Body Roll

ELIZA – Straight Talker

100 gecs – Hey Big Man

Girlpool – Nothing Gives Me Pleasure

Little Simz – Who Even Cares

LA CANZONE DELL’ANNO

“Are you okay losing everything?“

LA STRADICONSIGLIA 2022

La playlist Spotify con le mie canzoni preferite dell’anno: oltre ventiquattrore di musica da ascoltare rigorosamente con la riproduzione casuale.

IL FILM DELL’ANNO

Esagerato, esplosivo, caleidoscopico, eccessivo, irrazionale, mastodontico, scriteriato, iperbolico.

Eppure così essenziale, così puro. Un’opera d’arte.

LA FOTO DELL’ANNO

Le cose al buio sembrano non esistere più. Ecco perché hanno inventato le torce.