Una serata e un disco per ricordare Luca Bergia

Luca Bergia è sempre con noi: per chi ama o ha amato i Marlene Kuntz, il batterista della band di Cuneo è una figura che non se n’è andata perché il suo lascito è ancora molto presente in tutti i suoi lavori e oseremmo dire in noi stessi.
Per ricordarlo, in ogni caso, a due anni dalla sua scomparsa, si terrà il 17 dicembre 2025 alle ore 21 al CAP10100 a Torino “Una serata per Luca”.
L’evento sarà l’occasione per ascoltare in anteprima il disco “Nuovi colori”, in uscita il 18 dicembre 2025 per Al-Kemi Records/Ala Bianca. Il progetto musicale è frutto della collaborazione tra Luca Bergia e Stefano Guzzetti, con la partecipazione di Samuel, L’Aura, Beatrice Antolini e Priestess. Il ricavato della serata sarà parzialmente destinato a scopi benefici.
Per informazioni e acquisto biglietti: https://dice.fm/partner/tickets/event/l8owxw-una-serata-per-luca-17th-dec-cap10100-torino-tickets.
“Nuovi colori” è nato tra il 2020 e il 2022, anno in cui Luca Bergia, il pianista e compositore neoclassico Stefano Guzzetti e ad Ala Bianca si confrontavano per dare forma definitiva al progetto, nato dal desiderio di Luca di esplorare territori sonori nuovi, diversi da quelli battuti con i Marlene Kuntz, e che avevano trovato un connubio con le idee di Stefano. Per questo Luca scelse di mettere da parte la batteria acustica in favore di drum synth elettronici. Il risultato è costituito da 9 brani, di cui 5 strumentali e 4 cantati, nei quali emerge l’esplorazione di una nuova tavolozza sonora: elettronica rarefatta, intima, arricchita da testi profondi, archi veri (Sara Meloni – violino, Giulia Dessy – viola, Gianluca Pischedda – violoncello) e un certosino lavoro di produzione e missaggio.
La copertina del disco è postuma, realizzata da Irene Cavazzoni Pederzini (3D artist e discografica in Ala Bianca) ed Elia Mazzotti (graphic designer, anch’egli parte di Ala Bianca), con la speranza che avrebbe incontrato i gusti di Luca. Ritrae una statua di vetro che, con la diffrazione della luce, “proietta” nel corpo proprio quei nuovi colori, e dunque li esperisce. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari (La Maestà Studio).
TRACKLIST “NUOVI COLORI”
- Altrove
- Lascia stare con Beatrice Antolini
- Amleto
- Di noi con Samuel
- Ascolta
- Immobile
- Discendo con L’Aura
- Oscilla con Priestess
- Luca e Stefano
Mix: Luca Bergia, Stefano Guzzetti
Mastering: Giovanni Versari