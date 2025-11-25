Emilya Ndme, il nuovo singolo è “Glass Skin”

Emilya Ndme non sta ferma: nel 2025 (a giugno) ha già pubblicato l’EP Piss off the neighbour, che su Kalporz abbiamo annunciato in anteprima esclusiva, e ora torna con un nuovo singolo, “Glass Skin”.

La tematica affrontata in “Glass Skin” è quella dell’eterna giovinezza. un inno alla libertà di invecchiare senza vergogna. La stessa Emilya ha presentato il pezzo con questa dichiarazione: “Se vi dicessi quanti anni ho, cambierebbe qualcosa? La mia musica suonerebbe diversa? Sarebbe meno vera, meno cattiva solo perché ho smesso di fingere di essere eterna? Non mi scuso per il tempo che porto addosso: urlo e lo sbatto in faccia a chi finge di non voler vedere”.

Biografia

Emilya Ndme è un’artista alt-rock di Genova. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album, “Thank you for your complaints”, masterizzato da Valgeir Sigurðsson, collaboratore di lunga data di Björk. Nel 2022 ha pubblicato “Space and the Universe”.

A giugno 2025 esce il suo nuovo EP “Piss off the Neighbour”, anticipato dai singoli estratti: “Indaco”, “My Best”, “Swan” e “Grime”: i suoni alternative rock creano un’atmosfera densa e tagliente, attraversata dai suoni eterei e sognanti del mellotron. Chitarre ruvide, bass synth e voluminose batterie acustiche si intrecciano e, insieme alla voce dolce ma pungente, guidano l’ascoltatore in una trappola incantata.

Emilya Ndme ha terminato inoltre la produzione di due nuovi singoli masterizzati da Giovanni Versari:

Emilya Ndme in tour ha già toccato diverse città italiane: Firenze, Genova, Pesaro, Padova, Roma, Verona, Torino.

Pagina Instagram Emilya Ndme