Una live session per capire meglio “Plasters” di Emilya Ndme

Emilya Ndme è un’artista che seguiamo da vicino, perché ha un suo linguaggio e lo sa cambiare evolvendo e seguendo la propria sensibilità. Ad aprile è uscito il suo nuovo singolo “Plasters”, ed oggi ospitiamo volentieri l’anteprima esclusiva della live session del brano.

“Plasters” racconta quella che – oggigiorno – viene denominata “una relazione tossica”. Che ha con sé una valutazione di “inevitabile”.

Il brano mescola l’energia elettrica con atmosfere dream pop, e ha un non so che dei Cure. Per cui ci piace.

CREDITS

Rec/mix Mattia Cominotto (Greenfog Studio)

Video: Lorenzo Santagada

Location: Greenfog Studio

Guitars: Alessandro Ciapica

Drums: Nicola Viola

Emilya Ndme-bio

Emilya ndme è un’ artista altrock di Genova. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album, Thank you for your complaints, masterizzato da Valgeir Sigurðsson, collaboratore di lunga data di Björk. Nel 2022 ha pubblicato Space and the Universe. A giugno 2025 esce il suo nuovo EP Piss off the Neighbour: i suoni altrock creano un’atmosfera densa e tagliente, attraversata dai suoni eterei e sognanti del mellotron. Chitarre ruvide, bass synth e voluminose batterie acustiche si intrecciano e, insieme alla voce dolce ma pungente, guidano l’ascoltatore in una trappola incantata.

Emilya ndme ha terminato inoltre la produzione di due nuovi singoli masterizzati da Giovanni Versari: Glass Skin, uscito il 14 novembre 2025, è un atto di resistenza, un gesto collettivo che rifiuta la perfezione plastica e rivendica una pelle reale, viva. È un inno alla rabbia, al potere e alla libertà di invecchiare senza vergogna. Alt-rock dai colori post punk: chitarre insolenti, ritornelli catchy e voci ruvide. Il nuovo singolo, Plasters, uscito 10 Aprile 2026, parla di amore tossico e di ferite che diventano abitudine: coprire le cicatrici con cerotti colorati che diventano parte dell’estetica.