Yndling, trip hop con accordi felici

“Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand)” è la traccia principale del secondo album di Yndling, in uscita completa il 6 novembre.

Yndling è il moniker dietro il quale si cela l’artista norvegese Silje Espevik, ispirata da band come Mazzy Star, Beach House e Cocteau Twins, per citarne alcune. Ha all’attivo un EP di debutto nel 2022 e il suo primo album in studio, ‘Mood Booster’, pubblicato nel 2024 con l’etichetta Spirit Goth.

Su “Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand)” Yndling ha dichiarato: “La considero come un trip hop con accordi felici. Parla di quella sensazione del tempo che passa e di come ci siano così tante cose che non possiamo controllare, del sentire una relazione giunta alla sua fine naturale e del desiderio di tornare indietro nel tempo o andare avanti senza il passato. È una canzone che cresce lentamente, e spero che le darai il tempo di conquistare l’ascoltatore”. Per noi è semplicemente una bella canzone.

L’animazione del video è stata diretta e realizzata da Racheal Sheffield.