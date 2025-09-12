Lowinsky, in première “Love Gone”

Lowinsky in anteprima: il nuovo video di “Love Gone” tra power pop e ricordi digitali anni 2000

Oggi in anteprima esclusiva ospitiamo il video di “Love Gone” dei Lowinsky, un brano sincero di power pop che mette di buonumore. Lowinsky è il progetto collettivo di Carlo Pinchetti nato dopo le esperienze con Daisy Chains e Finistère, e inframmezzato da un disco acustico a suo nome. Al suo fianco, negli anni, diversi amici e musicisti e amici-musicisti, che contribuiscono a vari livelli.

Carlo Pinchetti racconta la sua “break-up song” astratta e luminosa

Sul brano Carlo ha dichiarato: “Love Gone”, secondo singolo tratto da “Alice inizia a capire”, è un pezzo power pop in inglese, che strizza l’occhio ai Lemonheads della svolta post hardcore. Si tratta di una break-up song, in cui la rottura di un rapporto viene cantata in maniera piuttosto astratta, per immagini. Il lyric video è stato girato da mia figlia Lucia con una vecchia macchinetta fotografica digitale di inizi anni 2000, durante un live al festival T.ANTICORPI. Successivamente ho montato le riprese con video fuori copyright, scaricati dai Prelinger Archives”.

In arrivo anche il live con i Nada Surf a Milano il 17 settembre

I Lewinsky saranno i protagonisti anche di una data importante, di supporto ai Nada Surf il 17 settembre a Milano.