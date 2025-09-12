Menu

Lowinsky, in première “Love Gone”

Redazione

Share This Article
Share Post

Lowinsky in anteprima: il nuovo video di “Love Gone” tra power pop e ricordi digitali anni 2000

Oggi in anteprima esclusiva ospitiamo il video di “Love Gone” dei Lowinsky, un brano sincero di power pop che mette di buonumore. Lowinsky è il progetto collettivo di Carlo Pinchetti nato dopo le esperienze con Daisy Chains e Finistère, e inframmezzato da un disco acustico a suo nome. Al suo fianco, negli anni, diversi amici e musicisti e amici-musicisti, che contribuiscono a vari livelli.

Carlo Pinchetti racconta la sua “break-up song” astratta e luminosa

Sul brano Carlo ha dichiarato: “Love Gone”, secondo singolo tratto da “Alice inizia a capire”, è un pezzo power pop in inglese, che strizza l’occhio ai Lemonheads della svolta post hardcore. Si tratta di una break-up song, in cui la rottura di un rapporto viene cantata in maniera piuttosto astratta, per immagini. Il lyric video è stato girato da mia figlia Lucia con una vecchia macchinetta fotografica digitale di inizi anni 2000, durante un live al festival T.ANTICORPI. Successivamente ho montato le riprese con video fuori copyright, scaricati dai Prelinger Archives”.

In arrivo anche il live con i Nada Surf a Milano il 17 settembre

I Lewinsky saranno i protagonisti anche di una data importante, di supporto ai Nada Surf il 17 settembre a Milano.

Articoli Correlati:

L'agenda dei Live della settimana (#4, 2024)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010