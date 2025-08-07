Menu

MORCHEEBA, “Escape the Chaos” (100% Records, 2025)

Paolo Bardelli

Share This Article
Share Post

Ritrovare i Morcheeba, dopo anni di silenzio (e pregiudizi)

Non è facile stare dietro a una band come i Morcheeba, che ha vissuto tante epoche, con addii, pause e riprese, ed è arrivata a questo che è il suo 11esimo album. Facile perdere qualche pezzo per strada, alias normale non intercettare qualche uscita, o – ancora peggio – considerare il gruppo come bollito e non calcolarlo più. Personalmente – ammetto – l’ho fatto, ed era tanto tempo che non mi avventuravo nell’ascolto di un loro nuovo appuntamento discografico.

Fino a questo, bellissimo, “Escape the Chaos“, che mi ha non poco colpito.

Non per l’evoluzione del gruppo, oramai ridotto ai soli Skye e Ross Godfrey, il cui sound è ESATTAMENTE uguale a quello degli anni ’90, ma proprio per la freschezza del risultato. Com’è possibile? Ricordiamoci che Skye aveva lasciato la band nel 2003 fino al suo ritorno nel 2009, che nel 2014 Paul Godfrey, membro fondatore, aveva dichiarato di essersi annoiato del progetto e se n’è andato. Successivamente, Skye Edwards e Ross Godfrey avevano formato il duo Skye & Ross, pubblicando un album omonimo nel 2016, che col senno di poi è un album dei Morcheeba in attesa di poter utilizzare il marchio.

Freschezza trip-hop in piena golden hour

Escape the Chaos” è un album fantastico per questa estate, per schiarire le giornate, per abbandonarci alla suadenza del migliore trip-hop, per guardare panorami in lontananza nell’ora inquieta, quella golden hour che precede il tramonto. Fidatevi, è un album in cui non si identificano cadute (tranne forse il feat. di Oscar Worldpeace in “Peace of Me”) e tutti i brani sono ad alto livello (con la citazione particolare della bellezza circolare di “Far We Come”).

E chissenefrega se guarda al (proprio) passato, se potrebbe essere definito “un album per boomer”: ce ne fossero di più, di dischi così.

75/100

(Paolo Bardelli)

Articoli Correlati:

SKYE | ROSS, non si esce dai Morcheeba

L'agenda dei Live della settimana (#32, 2022)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010