Menu

Erica Mou in giro per l’Italia con il tour di “Cerchi”

Redazione

Share This Article
Share Post

Continua il tour di Erica Mou dedicato a “Cerchi”, pubblicato lo scorso 15 novembre 2024, settimo della sua discografia:

11 agosto – BARI SARDO (NU), Pink Day For Women – in solo nuova data

15 agosto – BARI, A-Riva Festival – in solo

24 agosto – ROCCA CALASCIO (AQ), Paesaggi Sonori recupero data del 3 agosto

29 agosto – MALONNO (BS), Festival Dallo Sciamano allo showman – in trio

5 settembre – BERCHIDDA (SS), Time In Jazz – in solo

6 settembre – PENNE (PE), Rumore Bianco – in trio

19 settembre – BOLOGNA, Montagnola Republic – in trio

20 settembre – ROMA, Largo Venue – in trio

21 settembre – MODENA, FestivalFilosofia – in solo (talk e mini live)

(calendario in aggiornamento) 

Link: https://www.otrlive.it/tour-dates/erica-mou-cerchi-tour-2025/ 

Biografia Erica Mou (come da comunicato stampa)

Artista poliedrica ed elegante, Erica Mou è una cantautrice con all’attivo sei album in studio, due romanzi e oltre ottocento concerti in Italia e all’estero, in Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Albania, Ungheria. Con la sua scrittura originale, coniuga la grande tradizione cantautoriale italiana con le sonorità pop-folk del Nord Europa. 

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, dove ha vinto il premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio TV, ha collaborato con produttori di fama internazionale come Valgeir Sigurðsson (Bjork) e Davide Rossi (Coldplay, Goldfrapp, Verve). Alcune delle sue composizioni sono all’interno delle colonne sonore dei film “I baci mai dati” di Roberta Torre (2010), “Third Person” (2013) pellicola del regista e produttore premio Oscar Paul Haggis, “Una Piccola Impresa Meridionale” (2013) di Rocco Papaleo, (per cui ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello per la Miglior canzone originale); scrive l’inedito “La bugia bianca” per l’omonimo film di Giovanni Virgilio (2015). 

A proprio agio sul palco così come su un set cinematografico, negli anni Erica Mou si è affermata anche come attrice, apparendo sul grande schermo nel film campione di incassi “Quo Vado” (2016) di Checco Zalone e nella commedia “Figli” (2020) di Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. 

Nel 2016 ha collaborato con le scrittrici Chiara Gamberale e Valentina Farinaccio, componendo la colonna sonora dei romanzi “Adesso” (La Feltrinelli) e “La strada del ritorno è sempre più corta” (Mondadori). 

Oltre al cinema, nel 2022 ha partecipato anche al programma televisivo di Rai 3 “SEX”, condotto da Angela Rafanelli, in cui ha interpretato, puntata dopo puntata, diverse canzoni legate al tema del giorno. 

Nel 2020 ha visto la luce il suo primo romanzo “Nel mare c’è la sete”, edito da Fandango Libri e premiato dalla Giuria popolare dei Lettori al Premio Letterario Lugnano 2020. Inserito tra i libri dell’anno 2022 per il TLS (supplemento del Times), il suo esordio letterario è stato tradotto e pubblicato anche nel Regno Unito, in Australia e in India. 

Nel suo album “Nature”, uscito nel 2021, prodotto a Londra da MaJiKer e la stessa Mou con l’additional production di Simone Privitera, ha sperimentato linguaggi e stili differenti, alternando all’italiano e all’inglese il dialetto della sua terra e associando in ogni brano elementi naturalistici a emozioni e comportamenti umani. 

Dal 2022 è in tour in teatro insieme a Concita De Gregorio, con lo spettacolo “Un’ultima cosa”, di cui ha composto anche le musiche originali, e il reading “Lettera a una ragazza del futuro”. 

Il 13 settembre 2024 ha pubblicato con Fandango Libri il suo secondo romanzo, “Una cosa per la quale mi odierai”, seguito il 15 novembre da “Cerchi”, il nuovo album di inediti, anticipato dai singoli e video “La festa del santo” e “Madre”, e seguito dai video di “Mani d’ortica” e “Sedimenti”. 

Il 26 marzo 2025 è uscito “Mangia la mela”, il primo singolo di Erica Mou e Carolina Bubbico: un brano che mette al centro libertà d’espressione ed empowerment femminile, rivolgendosi alle donne di oggi e a quelle di domani. La collaborazione nasce nell’ambito di GeneriAmo, la campagna per la parità di genere promossa dal Dipartimento Welfare e Puglia Culture e curata da Flavio&Frank. 

Il 16 aprile è uscito il video di “Sedimenti” quarto estratto dall’album. 

Discografia: 

2009 – Bacio ancora le ferite (Auand Records) 

2011 – È (Sugar Music) 

2013 – Contro le onde (Sugar Music) 

2015 – Tienimi il posto (Auand Records/Artist First) 

2017 – Bandiera sulla luna (Godzillamarket/Artist First) 

2021 – Nature (Maremadre/Ada Music Italy) 

2024 – Cerchi (Maremadre/Ada Music Italy) 

Articoli Correlati:

Si chiude oggi il secondo Arci Real Meeting all'Arci Tom di Mantova

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010