“Kaleidoscop Visions” è il nuovo album di Tom Skinner

Vedere Tom Skinner dal vivo è impressionante: la sua tecnica è sopraffina, ma è la semplicità nel suonare che colpisce. Lo abbiamo attestato nell’ultima volta che è venuto in Italia, nell’ottobre 2023.

Il batterista degli Smile pubblicherà il nuovo album “Kaleidoscop Visions” il 26 Settembre 2025 per Brownswood e International Anthem, anticipato dalla titletrack.

Tom, ricordiamolo, è il batterista e cofondatore dei The Smile con i due Radiohead Thom Yorke e Johnny Greenwood, oltre che ex membro dell’ensemble jazz di culto Sons of Kemet, ora sciolto e guidato da Shabaka Hutchings.



‘Kaleidoscopic Visions’ è – come sempre – un viaggio ai confini del jazz e della psichedelia, registrato con le collaborazioni di Meshell Ndegeocello, Adrian Utley dei Portishead, Contour e Yaffra.



Segue l’Ep ‘Voices of Bishara’ uscito per Brownswood nel 2022.

Tom Skinner – ‘Kaleidoscopic Visions’

Disponibile dal 26 Settembre per Brownswood e International Anthem

tracklist:01. There’s Nothing To Be Scared Of02. Auster03. Margaret Anne04. Kaleidoscopic Visions05. MHA06. Still (Quiet)

07. The Maxim (ft. Meshell Ndegeocello)

08. Extensions 12

09. Logue (ft. Contour)

10. See How They Run (ft. Yaffra)

