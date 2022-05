Esce oggi l’album di debutto dei The Smile

L’album di debutto dei The Smile, il gruppo formato da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e da Tom Skinner, che ha lavorato, nel corso della sua carriera, principalmente con i Sons of Kemet, esce oggi per la XL e si intitola A Light for Attracting Attention. È prodotto dal fedele collaboratore dei Radiohead Nigel Godrich.

La storia dei The Smile inizia un anno fa, quando, nel maggio 2021, ne viene annunciata la nascita. La prima apparizione di rilievo della band è al livestream del Festival di Glastonbury 2021 proprio il giorno successivo a quello dell’annuncio della nascita del nuovo progetto. Per il primo brano pubblicato ufficialmente occorrerà attendere l’inizio di gennaio di quest’anno, quando viene diffusa “You Will Never Work in Television Again”, un ipnotico folk-rock sperimentale dal testo tagliente e mordace, con un riferimento che nessun italiano non potrà non cogliere nei glaciali versi «Let the lights down low, bunga bunga or you’ll never work in television again» e con possibili accenni alla criminosa vicenda di Harvey Weinstein. A fine gennaio viene poi pubblicato il singolo “The Smoke”, ad aprile le canzoni “Pana-vision” e “Free in the Knowledge”, di cui è stato diffuso anche un video, e poi a maggio “Thin Thing”, accompagnata anch’essa da un video.

Nel 2019 Thom Yorke aveva pubblicato l’ottimo ANIMA, mentre risale al 2016 l’ultimo lavoro in studio dei Radiohead, A Moon Shaped Pool. Jonny Greenwood continua a scrivere colonne sonore: le più recenti sono quelle per i bellissimi film usciti nel 2021 The Power of the Dog di Jane Campion e Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, entrambi candidati a non pochi Oscar quest’anno, anche se solo The Power of the Dog è riuscito a portare a casa qualche statuetta. I The Smile saranno in Italia in estate con ben cinque concerti a luglio: Milano, Ferrara, Macerata, Roma e Taormina.