#T4ATF! #Thanks4AllTheFish!

Quattro segnalazioni varie, tra album e singoli, per passare questo agosto.

Tutte al femminile.

CATHERINE ELMS, “Bring In The Wild”

Catherine Elms è una cantautrice e pianista dark alternative di Cardiff. Influenzata da Kate Bush, Nick Cave e Tori Amos, punta a creare un suono epico e trascendente, descritto come “oscuro e lussureggiante”, “immersivo e magnetico” e “non per i deboli di cuore”. Alcune canzoni, come ad esempio “Brutal Heart”, mi hanno fatto pensare a una versione scozzese di Auf der Maur.

“Bring The Wild” è un album da ascoltare e lei da tenere d’occhio.

<a href="https://catherineelms.bandcamp.com/album/bring-in-the-wild">Bring In The Wild by Catherine Elms</a>

AUTOMATIC, “Mercury”

Molto bella e originale, tra synthpop oscuro e trip-hop, “Mercury” è una canzone che anticipa il nuovo album delle Automatic che uscirà il 26 settembre, via Stone Throw, e che si intitolerà “Is It Now“.

Per il loro terzo album hanno coinvolto il produttore Loren Humphrey (Arctic Monkeys, Nice As Fuck, Cameron Winter), lavorando in modo molto libero.

DIE SPITZ, “Throw Yourself to the Sword”

“Throw Yourself to the Sword” anticipa il debut album delle Die Spitz, Something to Consume, in uscita il 12 settembre via Third Man Records, ed è un pugno allo stomaco prima metal, poi stoner e con striature punk.

Le Die Spitz vengono dal Texas e più precisamente da Austin. Il gruppo è composto da Kate Halter, Ava Schrobilgen, Chloe Andrews ed Ellie Livingston.

PACIFICA, “Fixer Upper”

Delle due argentine ne abbiamo parlato pochi giorni fa in occasione della pubblicazione di “What You Doing”. Ora è il tempo di “Fixer Upper”, molto orecchiabile ma non scontata. Brave.

(Paolo Bardelli)

foto in home delle Die Spitz



