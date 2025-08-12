“All I Get” è il nuovo video di WILDES

La cantautrice londinese WILDES pubblicherà il 12 settembre il suo secondo album All We Do Is Feel, un lavoro che segna una svolta nel suo percorso. Scritto e co-prodotto con la sua migliore amica Elena Garcia, il disco è stato registrato nella casa d’infanzia di quest’ultima e si distingue per un suono elettronico privo quasi del tutto di strumenti acustici, influenzato da artisti come Sylvan Esso e Samia. Un viaggio tra amore, perdita e rinascita, in cui la vulnerabilità diventa forza creativa.

WILDES (all’anagrafe Ella Walker) ha debuttato a 19 anni con il singolo Bare e il suo primo disco è Other Words Fail Me del 2022.

“All I Get” è il primo estratto da All We Do Is Feel., un brano molto basato sulla voce che denota subito le qualità vocali della londinese.