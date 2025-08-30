La Top 7 della Settimana (#35 | 2025)

Dopo la pausa agostana, riprendiamo anche le nostre Top 7 settimanali, dove ritrovare tutte le cose migliori uscite o successe negli ultimi 7 giorni.. Questa volta ci concentriamo su 7 video di belle canzoni usciti negli ultimi 7 giorni, ma visto che eravamo in vacanza possiamo andare anche indietro a tutto Agosto.

7. Heartworms, “Celebrate”

Heartworms (vero nome Jojo Orme), è una musicista inglese che guarda tanto alle nuove cantautrici come Cate Le Bon ma anche a Kate Bush. È di Londra ma ha origini afghane e pakistane da parte di padre, e danesi e cinesi da parte di madre e ha scelto il nome Heartworms dall’album omonimo del 2017 degli Shins. Fa parte della Windmill scene, il locale di Brixton dove si è esibita più volte e dove in cartellone passavano band come Black Country, New Road, Goat Girl e The Last Dinner Party.

Nel febbraio 2025 è uscito il suo album di debutto, Glutton for Punishment, che si è beccato 5 stelle su NME e dal quale è tratta questa “Celebrate”, brano etereo fino a un finale crudele.

6. TWEN, “Godlike”

Godlike dei TWEN è il primo singolo estratto dal loro terzo album in arrivo, Fate Euphoric, in uscita il 4 novembre per Twenterprises.

I TWEN sono un gruppo indie rock originario di Nashville, composto dalla cantante Jane Fitzsimmons e dal chitarrista Ian Jones .

5. Sylvie Kreusch, “Crack My Mind”

Un po’ di french touch, ma in questo caso bisognerebbe dire – se si può – belgian touch: classe 1991, Sylvie Kreusch è una musicista belga con all’attivo 2 album, Montbray (2021) e Comic Trip (2024). “Crack My Mind” è la sua bonus track per l’estate 2025, elegante e sensuale (tranne il ritornello che è sull’allegro andante).

4. The Belair Lip Bombs, “Hey You”

Qui andiamo in Australia, a Melbourne, e lo facciamo con una giovane band dal nome molto suggestivo: The Belair Lip Bombs. Belair erano delle ruote per skateboard vintage anni Ottanta, ma musicalmente il gruppo si fa a certo indierock anni ’10 con una grossa matrice pop. Buone soprattutto le chitarre.

Hey You è tratta dal prossimo album Again, in uscita il 31 ottobre 2025 per Third Man Records.

3. Die Spitz, “Punishers”

Di loro ne abbiamo già parlato nel nostro T4ATF!: aspettiamo infatti con impazienza il debut album delle Die Spitz, Something to Consume, in uscita il 12 settembre via Third Man Records. La band al femminile di Austin suona un indierock che è una bomba sfociando nello stoner e nell’heavy metal. Qui, in “Punisher”, partono infatti in un modo orecchiabile e alla fine si incattiviscono. Anche il video segue questo plot, e finisce ad essere quasi un film dell’orrore, con un colpo di scena molto particolare, perché prende un po’ in giro quei video in cui da una parte c’è una storia che viene raccontata e dall’altra il gruppo che suona. Ecco, qui le due cose si intrecciano, capirete perché.

2. Tristen, “Skin Of Our Teeth”

Tristen è una cantautrice americana attiva fin dal 2008 e con 5 album all’attivo.

“Skin Of Our Teeth” è tratta dall’album ‘Unpopular Music’ in uscita il 7 novembre su Well Kept Secret.

Qui siamo dalle parti dei Belle & Sebastian, per certi versi. Ah, le immagini del video sembrano di repertorio degli anni ’60 e invece è proprio lei.

1. CMAT, “When A Good Man Cries”

Non sarebbero al mio primo posto, ma devo ammettere che i CMAT sono un po’ fuori dall’ordinario e molto fighi. La band irlandese è molto colorata, e ha grossi propositi, quelli di creare un “Euro-country” (si chiama così l’album), un “country europeo” che accumuni tutti i 27. Noi li votiamo. Solo perché sono irlandesi, sulla musica c’è un po’ da lavorarci e renderla un po’ più graffiante (sì sì, abbiamo proprio in mente i Pogues).

(Paolo Bardelli)