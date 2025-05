La Top 7 della Settimana (#23 | 2025)

7. 10 anni di In Colour di Jamie xx

Ha compiuto 10 anni In Colour, l’album di debutto da solista di Jamie xx, uscito nel 2015. Il disco vede la partecipazione dei suoi compagni negli xx, Romy e Oliver Sim, oltre al rapper Young Thug, e rappresenta la prima vera dichiarazione d’intenti del produttore britannico dopo anni di remix, singoli e set da DJ.

Con brani come “Loud Places”, “Gosh” e “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”, In Colour si è imposto fin da subito come un lavoro ricercato, capace di spaziare tra malinconia, energia da club e intuizioni pop. Un disco volutamente “a colori”, in risposta a chi etichettava gli xx come troppo cupi.

Un decennio dopo, In Colour resta un punto di riferimento. E trova una sorta di erede naturale in In Waves, il secondo album solista di Jamie uscito lo scorso anno: stesso stile, stessa forza, per un produttore ormai da tempo ai vertici della scena elettronica mondiale.

6. Coca Puma e Delicatoni insieme in “E se quando”

È uscita “E se quando”, la nuova traccia di sei minuti che unisce la voce della cantante romana al gruppo vicentino. Il risultato? Un incontro musicale sorprendente, in cui l’anima brasiliana, ispirata alla passione di Coca Puma, si intreccia con il sax dei Delicatoni.

Con un’atmosfera più rilassata rispetto alle consuete basi elettroniche dei Delicatoni, il brano ha debuttato dal vivo sul palco del MI AMI Festival, regalando al pubblico una prima assoluta carica di suggestioni. Una sinergia ben riuscita, nella speranza che sia solo l’inizio di qualcosa di più.

5. 50 anni per Andre 3000 e Lauryn Hill

Nati entrambi nel 1975, Andre 3000 e Lauryn Hill hanno lasciato il segno negli anni ’90 (e non solo), rivoluzionando un hip hop che sembrava cristallizzato. Con gli OutKast, Andre ha acceso i riflettori su Atlanta, trasformandola da outsider del Sud a terzo polo in un’epoca dominata dal dualismo East Coast/West Coast.

Lauryn Hill, in un panorama ancora fortemente maschile, è stata la prima artista hip-hop a vincere il Grammy per Album of the Year, aprendo la strada a un’intera nuova generazione di artiste.

Due compleanni importanti e due ottimi motivi per rispolverare, ad esempio, Stankonia e The Miseducation of Lauryn Hill.

4. Gorillaz: 25 anni e quattro concerti-evento a Londra

Per festeggiare i 25 anni di carriera, i Gorillaz hanno annunciato una serie di quattro concerti speciali a Londra, previsti per questa estate. Dopo aver celebrato i 20 anni di Demon Days, la band suonerà per intero i suoi primi tre album in tre serate consecutive: si parte il 29 agosto con l’omonimo Gorillaz (2001), si prosegue il 30 con Demon Days e il 2 settembre con Plastic Beach.

La mini-residenza si chiuderà il 3 settembre con un Mystery Show ancora tutto da svelare. Al momento, queste sono le uniche date previste per il 2025. Nel frattempo, Damon Albarn ha lasciato intendere che un nuovo album potrebbe essere all’orizzonte.

3. All’asta l’archivio personale di David Lynch

Oltre 400 oggetti appartenuti a David Lynch saranno messi all’asta, tra cui numerosi cimeli legati ai suoi film più celebri. L’evento si svolgerà a Los Angeles e online a partire da mercoledì 18 giugno. Tra i pezzi più attesi ci saranno la tenda rossa e il tappeto a zigzag bianco e nero della Loggia Nera di Twin Peaks, la sedia da regista di Lynch, la sua macchina per espresso domestica, oltre a stampe e memorabilia tratti dalle sue opere più iconiche. In catalogo anche strumenti musicali, attrezzatura fotografica, libri, abiti e altri oggetti personali.

Se l’idea di portarvi a casa un pezzetto dell’universo lynchiano vi stuzzica, date un’occhiata qui, chissà che non troviate qualcosa da mettere in salotto.

2. Alex G annuncia il nuovo album Headlights

Alex G torna con il suo decimo album in studio, Headlights, in uscita il 18 luglio per RCA: si tratta del suo debutto ufficiale su una major. Ad anticiparlo è il nuovo singolo “Afterlife”, accompagnato da un videoclip diretto da Charlotte Rutherford, che potete vedere qui sotto.

Il disco, seguito di God Save the Animals del 2022, è descritto come un mix di “svolte assurde e tappe quotidiane”, che continua a esplorare le influenze americane già presenti nei lavori precedenti.

1. Album da ascoltare usciti oggi

Come ogni venerdì il panorama musicale si arricchisce di nuove uscite. Tra i ritorni più attesi spiccano Matt Berninger dei The National con il suo secondo album solista, Get Sunk, e Miley Cyrus che sorprende con Something Beautiful, un concept album ai Pink Floyd.

Ma le novità non finiscono qui: si segnalano anche la ristampa per il decimo anniversario di Carrie & Lowell di Sufjan Stevens, l’instancabile indie-rocker Ty Segall con il suo sedicesimo album, Possession, e l’artista sperimentale yeule che torna con il suo quarto progetto, Evangelic Girl is a Gun.

A chiudere la carrellata di uscite, c’è il rapper e produttore di Oakland Ovrkast. Con il suo nuovo album WHILE THE IRON IS HOT, ci regala un’altra pregevole collezione di hip-hop jazzato e ricco di sample, impreziosita dalle collaborazioni di Vince Staples, MAVI, Samara Cyn, Malaya e Saba,