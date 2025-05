Coral Head | Coral Grief | Sea Lemon | Sugar For The Pill

#T4ATF! #Thanks4AllTheFish!

Tradizionale appuntamento con la nostra rubrica che mette insieme 4 ultime uscite che hanno qualcosa in comune, oppure no. Questi sono 4 singoli pubblicati a maggio che condividono certe atmosfere dream pop.

CORAL HEAD, “Too Late To End”

Coral Head è una chitarrista norvegese, di Oslo, di cui si sa solo che il suo nome di battesimo è Embla. Nella sua biografia racconta di aver mentito sulla sua capacità di suonare il basso pur di entrare in una band, e poi di aver sviluppato un interesse per la composizione musicale. Influenzata da artisti come Blonde Redhead, Elliott Smith, Warpaint e Portishead, esplora atmosfere cupe, fondendo melodie sornione con linee di basso profonde e oscure. Coral Head ha pubblicato nel 2024 un EP di debutto, “Coral Head”, ma è soprattutto l’ultimo singolo “Too Late To End” ad averci colpito, un dream pop ansimante e tenebroso davvero ispirato.

CORAL GRIEF, “Rockhounds”

Coral Grief è un progetto dream pop con base a Seattle, nato dalla collaborazione tra Lena Farr-Morrissey e Sam Fason. Il loro nuovo singolo “Rockhounds” arieggia tra arpeggi di chitarra e sbrang mentre tutto volteggia.

Il loro nuovo album “Air Between Us” il prossimo 18 giugno

SEA LEMON, “Cynical”

Di Sea Lemon vi avevamo parlato nella top 7 del miglior dream pop che c’è in giro: lei è la musicista Natalie Lew, ed di stanza a Seattle. “Cynical” punta più sul pop che sul dream, un po’ come le canzoni allegre dei Cure, le chitarre indie di fine anni Zero che poi sono oramai sempiterne.

SUGAR FOR THE PILL, “Cherry Blossom”

Unico gruppo europeo dei 4, i Sugar For The Pill sono greci, più precisamente della capitale Atene. “Cherry Blossom” è abbastanza concreta, meno evanescente delle altre canzoni sottolineate in questo #T4ATF! , e per questo è coinvolgente (senza essere particolarmente originale, anche questo va detto).

(Paolo Bardelli)