Il dream pop di prettything, tra cantautorato e suoni retrò

Questo è sicuramente un buon momento per dedicarsi del tempo per scoprire qualcosa di nuovo: oggi è un piacere segnalare prettything (Bella Venutti), cantautrice di casa a Melbourne, che nei suoi pezzi, sembra costruire delle città, delle oasi retrofuturiste in cui convergono il cantautorato femminile contemporaneo (Soccer Mommy, Jay Som) e l’art pop. Resta però viva nel suo sound una componente più oscura, che si confonde con l’essenza della sua voce tanto educata quanto ben amalgamata nella struttura dei pezzi.

Qui potete vedere il video dell’ultimo singolo uscito di Prettything: