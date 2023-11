I bar italia ritornano col loro quarto disco full-lenght

I bar italia, di cui vi abbiamo già parlato in queste pagine in merito al loro recente passaggio in Italia, ritornano col loro quarto LP in studio in soli quattro anni, intitolato The Twits e disponibile da oggi. La chiacchierata band con base a Londra, che ha già attirato a sé un folto numero di seguaci e che ha fatto dibattere ampiamente gli addetti ai lavori, tra chi li ha definiti troppo derivativi e chi invece ne ha apprezzato da subito la schiettezza sonora e il citazionismo, è un trio formato da Nina Cristante, Sam Fenton e Jezmi Fehmi che ha da poco firmato per la Matador, etichetta col quale era uscito il precedente Tracey Denim, e che di recente – circa un mese fa – si è esibito in Italia per ben quattro date.

Vibrazioni ’90s, pop-rock intessuto di riferimenti più o meno canonici e momenti di psichedelia declinati qua e là in forma più o meno originale sono la formula che più caratterizza le uscite del gruppo finora e che modella anche il nuovo disco, che è stato registrato a Maiorca nel corso di otto settimane ed è stato mixato da Marta Salogni. Il primo singolo che ha anticipato l’album è stato “my little tony”, pubblicato oltre un mese fa e accompagnato da un videoclip. Successivamente sono stati diffusi anche “worlds greatest emoter” e “Jelsy”. Tredici i brani presenti in totale nell’album.