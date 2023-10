“Left” è il nuovo capitolo degli Helmet

È ormai partito il conto alla rovescia per il nuovo album degli HELMET, che si intitolerà “LEFT” e uscirà l’11 novembre 2023, su earMUSIC. “LEFT” è stato prodotto dal cantante/chitarrista Page Hamilton con la supervisione di Jim Kaufman e Mark Renk mentre la fase di mastering è stata affidata a Howie Weinberg.

Da qualche giorno si può ascoltare il primo estratto, “Big Shot”, una rasoiata pesante (ma non veloce) nel classico stile della band che non pare aver perso né la cattiveria né lo smalto. E non dimentichiamo che la band sarà anche in Italia a fine novembre:

27/11/23 – Mezzago – Bloom

28/11/23 – Ravenna – Bronson Club

“LEFT” è disponibile il preorder nei formati CD-Digisleeve, 1LP Black Vinyl e Limited 1LP Transparent Vinyl: https://helmet.lnk.to/LEFTPR

1. Holiday

2. Gun Fluf

3. NYC Tough Guy

4. Make-Up

5. Big Shot

6. Bombastic

7. Reprise

8. Dislocated

9. Tell Me Again

10. Powder Puff

11. Resolution*

*originally by John Coltrane

Biografia ufficiale HELMET (da comunicato stampa):

Alla fine degli anni ’80, l’hard rock diretto degli Helmet ha smosso l’underground americano. Il debutto della band nel 1989, “Strap It On”, fu abbastanza audace da far esplodere le menti degli amanti dell’hardcore, degli aficionados del noise-rock e dei metalheads sferzati dalla densità del riffing di Hamilton. Gli Helmet hanno continuato a sfidare tutti gli avversari con l’album “Meantime”, certificato oro. La formazione originaria avrebbe primeggiato nel corso di 10 anni, registrando altri due album, “Betty” del 1994 e “Aftertaste” del 1997, prima di sciogliersi nel 1998. A quel punto, l’estetica di Hamilton aveva contagiato molte band di gruppi metal in buona fede e l’allora nascente scena nu-metal. Dopo alcuni anni di assenza, Hamilton ha riformato la band nel 2004 con tutti i nuovi membri, registrando uscite che hanno rafforzato la reputazione come “Size Matters” (2004), “Monochrome” (2006), “Seeing Eye Dog” (2010) e “Dead To The World” (2016).

HELMET:

Page Hamilton – vocals/guitar

Kyle Stevenson – drums

Dan Beeman – guitar

Dave Case – bass

HELMET online:

foto della band fornita da DNR Music Agency nel comunicato stampa, senza crediti