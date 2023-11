C2C Festival: non perderti nulla. Tutte le info e gli orari del weekend

Siamo arrivati a uno dei weekend musicalmente più attesi dell’anno.

C2C Festival torna a Torino con le “più audaci evoluzioni della scena musicale avant-pop”, da giovedì 2 a domenica 5 novembre. Tra gli act di questa edizione XXI ╱ 世界 EL MUNDO THE WORLD IL MONDO spiccano sicuramente Flying Lotus (al suo ritorno a C2C dopo quasi dieci anni), l’iconica Caroline Polachek, e sempre in data unica italiana, King Krule, Yves Tumor, Overmono.

Tra gli altri nomi in cartellone che vi abbiamo presentato nel dettaglio negli scorsi mesi Moodymann, Avalon Emerson, Space Afrika, Lucrecia Dalt, Marina Herlop, Rachika Nayar, Model/Actriz, cui si sono aggiunti due big come Evian Christ e Tiga, il duo più hype della scena UK (i misteriosi two shell presenti anche lo scorso anno), lo storico dj/producer di Ilian Tape Stenny, l’influente dj/producer di Miami Nick León, Jasper Marsalis aka Slauson Malone 1 (nostro artista copertina di ottobre) e il compositore Hagop Tchaparian.

In una sorta di programmazione nella programmazione, sabato si festeggeranno anche a Torino come in altre selezionate venue internazionali (ultima in ordine di tempo il Berghain) i primi quindici anni di PAN, la label berlinese fondata dal visionario Bill Kouligas che sarà gran cerimoniere dello Stone Island Stage del Lingotto con le eclettiche dj Bambii e Crystallmess, il nebuloso progetto Honour (in uscita con il primo LP “Àlàáfíà” il 3 novembre dopo l’EP dello scorso anno) Sangre Nueva (il progetto collaborativo di Dj Python, Florentino e Kelman Duran) e l’ipnotico producer malese Tzusing.

Mentre domenica si ritornerà alle OGR (stessa venue, come da tradizione, del giovedì di apertura) per un altro anniversario importante, il decennale del glorioso collettivo elettronico torinese Gang Of Ducks. In cartellone, per l’occasione Azu Tiwaline & Cinna Peyghamy, Francesca Heart & Regno Maggiore, Gang Of Ducks Soundsystem, Upsammy & Jonathan Castro.

Anche quest’anno nelle giornate del Lingotto, a riprova della natura ormai europea e trasversale del festival si parte presto: le porte apriranno alle 18 e sarà presente oltre a una ricca area food oltre una programmazione per i più piccoli, C2C Kids, già sold out. Il consiglio, insomma, è di arrivare presto sia venerdì che sabato per non perdersi – sarebbe un vero peccato – i set di Marina Herlop, Lucrecia Dalt, Honour e Slauson Malone 1 (gli orari sono riepilogati tutti a fine articolo).

Sabato 4 novembre il Teatro Regio ospita la programmazione di RA X C2C TALKS, una serie di workshop, panel e interviste a cura di Resident Advisor su registrazione (tra gli ospiti anche Sangre Nueva e Crystallmess). Da giovedì 2 a sabato 4 novembre da COMBO a ingresso gratuito il C2CHQ con djset e selezioni musicali, già da mezzogiorno.

I pass sono tutti sold out, ma sono ancora disponibili dei biglietti giornalieri per giovedì, venerdì e domenica.

Per aggiornamenti e info vai sul sito di C2C Festival oppure segui i canali Facebook e Instagram.

Questi invece gli orari, nel dettaglio di tutte le esibizioni.

Giovedì 2 novembre – OGR | Adidas Originals

21:30 – REPTILIAN EXPO

22:25 – RACHIKA NAYAR

23:20 – MODEL/ACTRIZ

00:20 – CAROLINE POLACHEK DJ

01:50 – SPIRITUAL SAUNA

Venerdì 3 novembre – LINGOTTO

Main Stage

18:00 – MATTEO MARTINO

19:15 – MARINA HERLOP

20:30 – LUCRECIA DALT

22:00 – TWO SHELL

23:30 – CAROLINE POLACHEK

01:15 – OVERMONO

03:00 – EVIAN CHRIST

Stone Island Stage

20:15 – HAGOP TCHAPARIAN

21:15 – SPACE AFRIKA

22:15 – NICK LEÓN

23:45 – TIGA

01:15 – AVALON EMERSON

03:15 – STENNY

Sabato 4 novembre – LINGOTTO

Main Stage

18:30 – ALMARE & SØVN

20:15 – SLAUSON MALONE 1

21:25 – YVES TUMOR

23:15 – KING KRULE

01:00 – FLYING LOTUS

03:00 – MOODYMANN

Stone Island Stage

20:45 – HONOUR

21:30 – SANGRE NUEVA [DJ PYTHON, FLORENTINO, KELMAN DURAN]

23:30 – BAMBII

00:45 – CRYSTALLMESS

02:00 – BILL KOULIGAS

03:15 – TZUSING

Domenica 5 novembre – OGR | Adidas Originals

20:45 – EXPOSED: FUTURES & UNSTATED-UNTITLED#1

21:10 – FRANCESCA HEART & REGNO MAGGIORE

22:10 – AZU TIWALINE & CINNA PEYGHAMY

23:25 – UPSAMMY & JONATHAN CASTRO

00:30 – GANG OF DUCKS SOUNDSYSTEM [VISUALS BY EXPOSED]