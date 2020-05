Foxes si innamora di se stessa

Foxes (vero nome Louisa Rose Allen) ha all’attivo un paio di album, “Glorious” del 2014 e “All I Need” del 2016.

Torna oggi con “Love Not Loving You” che vorrebbe essere un inno pop all’indipendenza e all’empowerment che ha sentito quando si è riconnessa a se stessa: “Questa canzone parla di innamorarsi finalmente di se stessa, di non dipendere da nessun altro per la felicità, e di poter stare in piedi da sola”. Spero che il messaggio di questa canzone possa ispirare gli altri a fare lo stesso”.

Il video ufficiale celebra le donne che l’hanno preceduta, usando quadri classici in cui la donne rappresentate diventino, oltre che belle, anche creative.