Ritornano i Rolling Stones con un nuovo album di inediti

Si intitola Hackney Diamonds e uscirà il 20 ottobre il nuovo album dei Rolling Stones orfani da due anni di Charlie Watts. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e soci avevano lasciato trapelare da settimane la possibilità di un nuovo disco in studio attraverso i loro social. Da un mese ormai, infatti, una serie di post e di pubblicità misteriose legati a un sito chiamato Hackney Gazette lasciavano trapelare che qualcosa di nuovo da parte della band fosse in arrivo.



Hackney Diamonds è stato registrato tra Londra, Los Angeles, le Bahamas e New York. L’annuncio ufficiale è arrivato durante un’intervista di Jimmy Fallon alla band, nella quale, peraltro, Ronnie Wood ha rivelato che nel disco sarà presente Lady Gaga in un brano intitolato “Sweet Sound of Heaven”. Con l’annuncio dell’album è stato anche condiviso il singolo “Angry”, anch’esso velatamente anticipato da post social del gruppo che ribadivano la frase «Don’t get angry with me». Il brano, accompagnato da un videoclip, è prodotto da Andrew Watt, che nel pezzo si occupa anche dei cori e delle percussioni. I Rolling Stones avevano pubblicato un album di cover di brani altrui e di traditionals del blues, Blue & Lonesome, nel 2016. L’ultimo album di pezzi inediti è A Bigger Bang, uscito nel 2005. Nel 2020 il gruppo aveva condiviso un brano inedito, “Living in a Ghost Town”, registrato appena prima dello scoppio della pandemia.