7 brani per vivere al meglio il #WilcoDay

È oggi il #WilcoDay! Partiamo con una Top 7 di sette canzoni pensata per la giornata dedicata alla band nata dalle ceneri degli Uncle Tupelo, nella sua copiosa produzione da “A.M.” fino a “Schmilco”.

La storia del gruppo si immerge in tantissime vicende, collaborazioni, deviazioni soliste ecc. ma, complessivamente, si muove con una coerenza artistica incredibile.

Eccovi la nostra consueta playlist da 7 (+ 1) brani, pensata per accompagnarvi nel nostro #WilcoDay.

7. Impossible Germany

6. She’s a Jar

5. Random Name Generator

4. I Am Trying to break your Heart

3. Passenger Side

2. You and I

1. Jesus, Etc.

Bonus track

La bonus track di questa top 7 non può che essere che l’interpretazione di “True Love Will Find You in the End”: