Aspettando il nuovo album, i Downtown Boys restano un live act godibilissimo

Downtown Boys, Covo Club, Bologna 23 Settembre 2023

Finalmente si torna a Bologna al Covo.

Una sicurezza, quando cerchi un live e una serata da ricordare.

I Downtown Boys non si sono mai fermati. Vero che mancano con un album di inediti da ormai troppo tempo – “Cost Of Living” su Sub Pop, trovato al merch in formato cassettina, porta la data del 2017: un’era fa – ma il loro contributo alla soundtrack di “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli, già regista di “Nico, 1988”, non è passato inosservato trionfando anzi alla Mostra del Cinema di Venezia con un David di Donatello per le musiche. Il film vede quindi succedersi alcuni inni punk del quintetto di Rhode Island quali “A Wall”, “Wave Of History”, “I’m Enough (I Want More)” e “Dancing In The Dark”, biglietto da visita ideale per scoprirli e tutti proposti stasera in un live adrenalinico e di impegno sociale nei duri monologhi introduttivi alle canzoni della singer Victoria Ruiz.

Il chitarrista Joey La Neve DeFrancesco guida il resto della truppa in un caos controllato nella tradizione di X-Ray Spex (nell’utilizzo del sax da parte dell’istrionico Joe DeGeorge) e Mano Negra (per la lingua spagnola e il carattere multietnico e patchanka delle sonorità), comunque non dimenticando Public Enemy, Rage Against The Machine, The Ex band sicuramente apprezzate dai ragazzi. E nella produzione dell’ultimo disco figuravano Guy Picciotto dei Fugazi e l’Electrical Audio di Steve Albini: motivi per cui sperare in un ritorno con i fiocchi e alla vigilia delle elezioni USA; la setlist “fornitami” da DeGeorge include appunto qualche inedito, energico, passionale come l’oretta insieme a loro a pogare, salire on stage a ballare, riflettere su presente e futuro.

Per il mio 2023 inoltre chiude un trittico di live dallo stesso minimo comune denominatore, l’America e i suoi mille problemi, iniziato dagli Algiers passando per i Mourning < Blkstar. Segue un ottimo aftershow con Djset in vinile dal gusto northern soul e rhythm and blues. Viva la fine dell’estate.

La scaletta dei brani eseguiti al Covo:

Wave of History

Santa

I’m Enough (I Want More)

Lips That Bite

Sirena

Promissory Note

100% Inheritance Tax

Tonta

Almuterol

Because You

Poder elegir (Los Prisioneros Cover)

A Wall

No More Jodas

L’Internationale (Pierre Degeyter Cover)

Somos chulas (no somos pendejas)

Monstro

–

Dancing in the Dark (Bruce Springsteen Cover)

Foto in Home (cortesia di Sub Pop) di Jimmy Cleveland