L’agenda dei Live della settimana (#32, 2023)

Oltre ai segnalati Persona e Rock In The Village, Agosto 2023 decolla con dei nomi mica male…

Lunedì 7 Agosto – TRAVIS SCOTT, Circo Massimo, Roma

“Utopia” live al Circo Massimo. Così, senza alcun preavviso, in una giornata di inizio agosto, Travis Scott ha annunciato sui social un concerto a sorpresa a Roma. In una location perfetta per il trapper visto il suo brano “Circus Maximus”, inserito nel nuovo album, anche titolo del film presentato da Scott nei cinema americani. I biglietti saranno disponibili in prevendita sul sito di Live Nation a 40 Euro più diritti di prevendita. Travis Scott ha riscosso un grande successo negli ultimi anni con i suoi album “Rodeo” (2015), nel quale ha collaborato con tantissimi esponenti del rap statunitense, “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016) e “Astroworld“ (2018). Ad oggi è considerato tra gli esponenti principali della musica rap contemporanea.

Mercoledì 9 Agosto – MAKAYA McCRAVEN, Piazza Aldo Moro, Locorotondo (BA)

Da Chicago, il batterista Makaya McCraven sta ridefinendo i confini del jazz e del ritmo per creare nuove forme, e l’edizione del Locus 2023 è lieta di accoglierlo in una location aperta a tutti. Piazza Moro a Locorotondo continuerà fino al 13 agosto a ospitare incontri, musica dal vivo (Baustelle, Seun Kuti, Fatoumata Diawara i principali) e cinema, grazie allo speciale supporto del Comune di Locorotondo e della BCC Locorotondo. Il suo ultimo album “In These Times”, edito da International Anthem nel 2022, è l’atto conclusivo di un progetto lungo più di sette anni, che si aggiunge al suo ricco catalogo. Definirlo con la parola “Jazz” non sarebbe sufficiente: siamo difronte ad un artista che unisce e ridisegna passato, futuro e presente del suono, destrutturando arrangiamenti predefiniti a cui dà nuovi significati sonori. Vice, Rolling Stone, The Guardian, NPR, hanno tutti lodato le capacità e il gusto nel dare nuova vitalità al Jazz, come non si sentiva fare da tempo.

Venerdì 11 Agosto – SLOWDIVE + LIELA MOSS, Ypsigrock, Castelbuono (PA)

Ypsigrock Festival torna per il suo 26esimo anniversario tra il 10 e il 13 agosto 2023. L’appuntamento è come di consueto all’interno della sua cornice naturale: Castelbuono, in provincia di Palermo. Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, ormai punto di riferimento europeo degli appassionati di cultura indie. Il festival è stato fondato nel 1997 a Castelbuono, a una decina di chilometri dal mare e incastonato in una splendida vallata, su iniziativa di alcuni giovani del luogo appassionati di musica indie e alternative-rock. L’obiettivo iniziale era quello di riuscire a portare i propri artisti preferiti fino a questo paesino, luogo dal fascino suggestivo ma lontano dai centri nevralgici del mercato musicale e decisamente fuori dalle usuali traiettorie dei tour dei principali artisti internazionali. Verdena, HVOB, Thus Love e The Haunted Youth sono gli ultimi nomi ad aggiungersi a una ricchissima kermesse con ospiti come Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, The Comet is Coming, Still Corners, EKKSTACY, King Hannah, Just Mustard, Liela Moss, Kiwi Jr., Pale Blue Eyes, Traams, Plastic Mermaids ed Helen Ganya. Prevendite attive su Dice.

Sabato 12 Agosto – UK SUBS + TOY DOLLS + SCREAM, Bay Fest, Bellaria-Igea Marina (RN)

Tra gli headliner della sesta edizione del Bay Fest, al ritorno in Italia a quasi 10 anni dall’ultima volta, i mitici Toy Dolls, trio inglese che incarna la parte divertente del punk. Tra le band più apprezzate della scena hanno raggiunto il successo grazie al loro sound creato con una veste sfacciata e a tratti geniale. A loro si aggiungono gli UK Subs, per l’ultimo concerto in Italia del loro tour di addio: dal 1977 sono uno dei gruppi punk più longevi al mondo; sin dalla loro nascita hanno costruito un solido seguito globale attraverso continui e lunghi tour per portare ovunque il loro marchio punk old school. La vera chicca del primo giorno è la presenza degli Scream, la storia dell’hardcore dell’East Coast! Attivi dal 1981, sono una band seminale della scena punk di Washington DC che ha visto, tra gli altri, anche Dave Grohl alla batteria. Da allora, diverse incarnazioni degli Scream si sono riunite per tour e progetti discografici, fino a tornare live con la line-up originale. A questo link le info sulla line-up completa e la prevendita.

Sabato 12 Agosto – PAOLO BENVEGNÙ, NXT Station, Bergamo

Per presentare questa data, usciamo le sue parole, perché di più belle non ne possiamo trovare: “Il mondo è in metamorfosi continua. I fiori diventano frutti. Alle volte, le intuizioni diventano materia. Alle volte continuano a muoversi, come il vento, tra le idee degli uomini. Da questa estate, nuove rivelazioni dal vivo, tra possibile ed impossibile, tra Amore e governo, tra lo spirito e la macchina. Siamo in cammino. Per perderci, per continuare a ritrovarci. In queste date e in questi luoghi“. Firmato Paolo Benvegnù. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, il giorno precedente ci sarà il djset di Daddy G dei Massive Attack.

Sabato 12 Agosto – KIWI JR., Hana-Bi, Marina di Ravenna

Ricordate che se Interpol, Pavement e Strokes copulassero e avessero un figlio si chiamerebbe Kiwi Jr, il quartetto canadese formato da Mike Walke, Brian Murphy, Brohan Moore e Jeremy Gaudet. “Chopper” è il loro terzo album supervisionato da Dan Boeckner dei Wolf Parade per la storica Sub Pop Records. Si tratta di un album decisamente più notturno e eighties dei precedenti, dieci pezzi con brillanti sintetizzatori, gong zen e strimpellatori da cortile. È un volo al neon da una scogliera digitale, con i cartelli lungo l’autostrada che recitano “Less Bar, More Noir Ahead”. Ingresso Libero.

Domenica 13 Agosto – SICK TAMBURO, Museo Audiovisivo della Resistenza, Fosdinovo (MS)

Dalle ore 22.00 a ingresso gratuito, “Non credere a nessuno tour” con Gian Maria Accusani (voce e chitarra), Maria Toso (chitarra), Tommaso Mantelli (basso), Roberto Olivotto (batteria). Partner Contatto Radio Popolare Network, a questo link gli altri eventi del festival.