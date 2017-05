Una delle autrici pop più celebrate oltreoceano arriva per la prima volta in Italia per due date.

Banks sarà all’Estragon di Bologna venerdì 10 novembre e sabato 11 novembre al Fabrique di Milano.

Prevendite Autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

Vivaticket – www.vivaticket.it – 892.234

Biglietti disponibili su ticketone.it da venerdì 26 maggio alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e altre prevendite autorizzate da lunedì 29 maggio alle ore 10:00