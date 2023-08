Evviva i Superchunk: raccolta di inediti e data in autunno!

Grandi notizie per i fan di una delle pietre miliari dell’indie-rock, i Superchunk di Mac McCaughan.

Uscirà il prossimo 27 Ottobre per Merge “Misfits & Mistakes:Singles, B-Sides & Strays 2007-2023”, imponente compilation di 50 tracce con versioni acustiche, live e super ospiti come Norman Blake e Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Eleanor Friedberger, Waxahatchee, Damian Abraham dei Fucked Up; “Sunny Brixton” qui sotto è una gustosa anticipazione di quello che ascolteremo.

Inoltre la band di Chapel Hill sarà tra i protagonisti del Festival di Improved Sequence a Bologna: tre giorni, due location e oltre 20 artisti che spaziano dal noise al post-punk, dal cantautorato psych alla darkwave e dall’indie americano alle nuove leve britanniche. Si alterneranno quindi autentiche leggende del panorama indipendente come i seminali Pere Ubu (ultimo concerto in Italia), appunto i Superchunk, l’industrial hardcore dei Distorted Pony, il post-punk degli Italia 90, la darkwave dei Drab Majesty, il weirdo-rock’n’roll dei Toiling Midgets, lo stratosferico Robyn Hitchcock.

Molti altri si uniranno alla line-up con il secondo annuncio a Settembre. Il FULL PASS permette l’ingresso ai concerti dei tre giorni, 3-4-5 Novembre 2023 al Freakout e TPO.