[Mediacritica] 7 chiavi per Ennio Morricone

La musica è una stanza chiusa ed Ennio ne ha la chiave

È sempre bello poter celebrare la nascita di una nuova collana di libri dedicata al cinema, specie in questo periodo della storia dell’uomo in cui, pandemia o no, la lettura non pare essere una necessità. Bietti ha aperto da qualche tempo, sotto la supervisione di Ilaria Floreano, Fotogrammi, collana di libri brevi e agili, per contenuti e per forma, che vuole riavvicinare alla forma saggio e alle sue molte derivazioni chi magari se ne era allontanato, con libri pensati per il digitale ma stampabili su richiesta.

Ad aprire la collana c’è un gigante, Ennio Morricone, a cui questo 7 chiavi per Ennio Morricone di Francesco Castelnuovo è innanzitutto un omaggio, un regalo, visto che è uscito il giorno del compleanno del musicista, lo scorso 10 novembre. Ed è un regalo anche per i lettori, perché porta sorprese quasi a ogni pagina.

Il dispositivo è quello di scegliere sette colonne sonore dello sterminato repertorio del Maestro e, partendo dalle chiavi in cui quei brani sono composti, cominciare brevi e affascinanti cavalcate tra storia del cinema, storia della musica e storia personale di Morricone, il tutto in un centinaio di pagine che volano, mescolando come sempre fa Castelnuovo (giornalista di Sky Cinema) riferimenti dotti e popolari, facendo teoria della musica attraverso il cinema e le sue emozioni e portando il lettore a scoprire ricchezza e intelligenza di alcune delle note più popolari dell’immaginario collettivo.

Queste 7 chiavi sono un esempio di come debba essere un saggio che potremmo definire divulgativo: ossia appassionante nella scrittura e lettura e che sappia partire dall’oggetto in esame e allargarsi altrove, rendere evidente che la conoscenza non può essere a comparti stagni, ma che per amare e conoscere il cinema bisogna conoscere anche la musica, la Storia e via dicendo, che l’arte è un sistema complesso e interconnesso e che questo la rende degna di essere studiata. Unico limite del libro: nella prefazione si parla di un’intervista di Castelnuovo a Morricone che la moglie del Maestro reputa la più bella. Quell’intervista nel libro non c’è: peccato, avremmo tanto voluto leggerla.

di Emanuele Rauco

7 chiavi per Ennio Morricone.

AUTORE: Francesco Castelnuovo.

EDITORE: Bietti. ANNO: 2020.

104 pagine.

