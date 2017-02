A Tribe Called Quest ai Grammys contro “Agent Orange” Trump

Un’esibizione incendiaria e carica di contenuti politici e sociali, come il loro ultimo disco “We Got It from Here… Thank You 4 Your Service”, e un tributo a Phife, membro della storica band, scomparso lo scorso anno.

A Tribe Called Quest si sono esibiti con “Movin’ Backwards” and “We the People”, accogliendo sul palco dei Grammys di Los Angeles uno dei nomi più caldi della scena contemporanea, Anderson .Paak, oltre ai guru Consequence e Busta Rhymes.

Non le mandano a dire, ovviamente a Donald Trump che hanno soprannominato “Agent Orange”, con un pregevole doppio senso tra la chioma del neo-presidente e il distruttivo prodotto chimico usato dalle forze militari americani nei bombardamenti in Vietnam.