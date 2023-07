Ospiti eccellenti nel nuovo disco di The Armed

Tornano The Armed, una delle più potenti rock band americane in circolazione e lo fa con guests da urlo come Julien Baker, Troy Van Leeuwen dei Queens of the Stone Age, Eric Avery dei Jane’s Addiction e l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, oltre alla presenza di musicisti affermati come Sarah Tudzin e Justin Meldal-Johnsen. Il disco è stato prodotto dal leader Tony Wolski con Ben Chisholm e Troy Van Leeuwen, mentre il mix finale è opera di Alan Moulder.

Il primo singolo estratto “Sport Of Form” abbina rumore, i bassi potenti tipici della EDM e tanta melodia. Come Wolski tiene a precisare esistono due tipi di sport: “Quelli della misura e quelli della forma. Uno sport di misura come il basket, che ha un sistema a punti e una sorta di percorso binario verso la vittoria. Uno sport di forma è invece qualcosa come le immersioni, il pattinaggio artistico o il bodybuilding, con standard in evoluzione e una sorta di componente critica. Il mondo che ci circonda è complesso e le nostre vite sono davvero più simili a uno sport di forma che a uno di misura. Eppure, così tante persone lo vedono esattamente come l’opposto. Il brano parla del bisogno umano di vincere una partita a cui non stiamo nemmeno giocando. Dal punto di vista sonoro, è un riflesso di quella dissonanza cognitiva attraverso un costante colpo di frusta tra bellezza e bruttezza, severità e tenerezza, oscenità e grazia.” Con un cameo nel video di Iggy Pop.

“Perfect Saviors” è il loro quinto album ed esce il prossimo 25 Agosto per Sargent House, distribuito da Goodfellas, a due anni da “Ultrapop”.

Photo Credit: Aaron Jones