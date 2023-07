Tash Sultana, dopo aver superato ogni record tra artisti, artiste e band australiane, con oltre mezzo milione di biglietti venduti nel 2019, è tornata in Italia facendo tappa al Sequoie Music Park di Bologna. Non c’era molti dubbi, ma la ventottenne talentuosa ed eclettica songwriter e polistrumentista di Melbourne, ha ammaliato il pubblico in un’afosa domenica felsinea.