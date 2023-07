L’agenda dei Live della settimana (#30, 2023)

Mercoledì 26 Luglio – TASH SULTANA, Auditorium Parco della Musica, Roma

Tash Sultana è polistrumentista, songwriter e producer. Inizia a suonare la chitarra a soli tre anni e la sua curiosità la porterà poi a sperimentare i più disparati strumenti musicali: dal pianoforte alla drum machine, dal synth al flauto, creando così un suo stile completamente personale. Sfruttando le 5 ottave di estensione vocale e facendole coincidere ed intrecciare a suoni di chitarra quasi percussivi, riesce a creare armonizzazioni totalmente originali. Con il suo team ha messo a punto una loop station, progettata e costruita per soddisfare appieno lo stile di performance live intricato ed unico nel suo genere. Con lo speciale Album MTV Unplugged, registrato nella suggestiva Chapel off Chapel, nel 2022 condiviso in 160 paesi diversi, è la performance di maggior successo per un artista australiano. Biglietti a questo link.

Venerdì 28 Luglio – A PLACE TO BURY STRANGERS, Curtarock Festival, Padova

INGRESSO GRATUITO dalle h.19, con birre artigianali, drinks, tasty food, hamburger, veggy menù, T-shirt, gadget, dischi, accessori & more. DAILY LINEUP Mercoledì 26 Luglio Post Nebbia – Mont Baud Giovedì 27 Luglio Three Second Kiss – Bruuno Venerdì 28 Luglio A Place To Bury Strangers – Robox Sabato 29 Luglio Brujeria – Fulci – Slug Gore Domenica 30 Luglio Los Muchos Gramos – Falou Seck & the Melting Beats. In collaborazione con: Trivel, Macina Dischi.

Venerdì 28 Luglio – WU-LU + MESSA, Parco Del Piave, Belluno

Il RESET FESTIVAL lo trovate al Parco del Piave di Fener, frazione del comune di Alano di Piave.

A metà strada circa tra Treviso e Belluno, ai piedi delle Dolomiti, in quello che viene chiamato “Basso Feltrino”. Da mercoledì 26 a sabato 29 Luglio, grandi artisti si avvicenderanno sul suo palco a ingresso gratuito: segnaliamo la data con la nuova promessa UK Miles Romans-Hopcraft aka Wu-Lu. Ha autoprodotto un album e due EP e ha pubblicato il suo primo album con Warp Records, “Loggerhead”, nel 2022. La sua musica copre un’ampia varietà di generi, inclusi diversi tipi di hip hop e rock. oltre ai Messa, collettivo doom-dream-metal da esportazione. Qui la line-up completa.

Sabato 29 Luglio – GENERIC ANIMAL, Bagno Harmony 68, Cervia (RA)

Luca Galizia è del ’95, vive a Milano, viene dalla provincia di Varese. Suona vari strumenti, disegna, scrive con la chitarra e con GarageBand. Luca arriva dall’hardcore e dall’emo, come dimostra il suo precedente progetto Leute. Il nome Generic Anima nasce da un disegnino di un animaletto da lui fatto qualche anno fa, un animale senza sesso e senza specie. A gennaio 2018 esordisce con l’omonimo disco, edito da La Tempesta. L’album è prodotto da Marco Giudici, i testi sono scritti da Jacopo Lietti, il suono va dall’hip-hop all’emo midwest con un pizzico di sapore medievale. Poco dopo, a luglio dello stesso anno, Generic Animal pubblica due singoli con i primi veri testi personali: “Aeroplani” (prodotto da RIVA) e “Gattino”, che preannunciano l’uscita di “Emoranger”, il secondo album, prodotto da Zollo, un disco scritto con un imprinting più trap ed edulcorato. Nello stesso periodo Luca presta la sua visione a vari esponenti della scena hip-hop e trap romana, mentre ultimamente ha collaborato al grande esordio di Massimo Pericolo (nel brano “Sabbie d’oro”) e più di recente al tour estivo di Rkomi, come chitarrista e voce addizionale. Nella primavera del 2023 Generic Animal pubblica l’EP Mondo rosso, anticipato dal singolo Rosso. A Cervia si esibisce in acustico, con dj set di Mino Luchena e Francesco Rossini. Free Entry!

Sabato 29 Luglio – BENJAMIN CLEMENTINE, Castello Sforzesco, Milano

Il 28 ottobre 2022 Benjamin Clementine ha pubblicato il suo atteso terzo album “And I Have Been” tramite la sua etichetta Preserve Artists, anticipato dal singolo “Genesis”. L’album conferma l’attitudine di Benjamin come artista singolare che offre stile, equilibrio e poesia in egual misura. Il suo approccio sperimentale e a avanguardistico al pop da camera, la sua presenza enigmatica, il suo baritono vellutato e la sua vena letteraria sfidano la categorizzazione dell’artista. Una “Part Two” dell’album seguirà quest’anno. Benjamin si definisce un artista la cui musica è solo un elemento del suo percorso creativo, come dimostra il suo debutto come attore nel ruolo di Herald of the Change nel film pluripremiato agli Oscar “Dune” di Denis Villeneuve. Evento di Vivo Concerti, biglietti a questo link

Sabato 29 Luglio – THE COURETTES + THE MANGES, Libera La Festa, Osio Sopra (BG)

La musica è sempre stata il cuore pulsante di Libera La Festa, fin dalle prime edizioni. L’obiettivo è farlo battere ogni sera in modo completamente diverso, esplorando i confini della musica in ogni sua possibile declinazione. Ingresso gratuito per quattro serate pazzesche dal 26 al 29 Luglio con Jennifer Gentle, Studio Murena e Animaux Formidables tra gli altri. La line up completa e gli eventi collaterali li trovate qui.

Domenica 30 Luglio – VINICIO CAPOSSELA, Centro Storico, Modigliana (FC)

Modigliana rialza la testa a suon di musica. Vinicio Capossela con le sue nuove canzoni urgenti, Eugenio Finardi, Bob Malone, Fry Francesco Moneti dei Modena City Ramblers, The Last Coat of Pink (Kathya West, Alberto Dipace e Danilo Gallo), Paolo Bonfanti, Giacomo Toni, Alosi (Pan del Diavolo) sono solo alcuni dei tantissimi nomi che riempiranno di musica il centro storico di Modigliana, dal 27 luglio al 1 agosto. Un festival inatteso, nato in poche settimane grazie alla generosità degli artisti coinvolti (che si esibiranno gratuitamente) per riportare vitalità e attenzione in un paese colpito in maniera durissima dagli eventi meteo del maggio scorso. Ingresso a offerta libera per un programma ricchissimo con concerti no-stop da pomeriggio a notte e open studio di Chiara Lecca / Collettivo Clarulecis e Bauci Città.