L’agenda dei Live della settimana (#27, 2023)

Tempo di festival in Romagna: la nuova edizione del Soglianois (FC) per il 7-8 Luglio con Leatherette, Ottone Pesante e San Leo; negli stessi giorni il Festival del Suono Buono a Casola Valsenio (RA) featuring Gazebo Penguins, Go Dugong e Forty Winks e infine lo Slack Fest sabato 8 Luglio (protagonisti Bee Bee Sea e Marnero, a San Clemente di Rimini). Gratuiti o up to you. Ci sarebbe poi Bob Dylan con cinque date ma qui l’esborso non è da poco. Vedete voi!

Martedì 4 Luglio – SHAME, Giardini Ducali, Modena

Quanti album sono bastati agli Shame per finire tra i nomi più apprezzati della scena post-punk? Uno: l’incendiario esordio “Songs of Praise” pone da subito la band al centro della scena internazionale. Da lì, i cinque ragazzi di South London hanno provato ad alzare il tiro con un secondo album uscito nel 2021 (“Drunk Tank Pink”) e un nuovo disco quest’anno, “Food For Worms”, definito da loro sessi “La Lamborghini degli album degli Shame”, con il quale si addentrano in territori sonori finora inesplorati grazie alla collaborazione con Flood. Biglietti a 16 Euro più prevendita, qui il calendario completo di Arti Vive Festival.

Martedì 4 Luglio – BAUSTELLE, Parcheggio Nord Stadio Euganeo, Padova

“Elvis” è il nono album in studio dei Baustelle. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione della loro estetica fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza”, passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza. Lo Sherwood Festival propone inoltre i Calibro 35 sabato 8 Luglio. Biglietti per i Baustelle disponibili in cassa a 30 Euro.

Giovedì 6 Luglio – NILS FRAHM, Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Quando si tratta di definire lo spazio tra classica ed elettronica, Nils Frahm è l’anello di congiunzione; il pianista e compositore di Berlino infatti, è conosciuto per il suo approccio non convenzionale ad uno strumento secolare come il piano. Le sue performance dal vivo mostrano una combinazione unica usando il pianoforte verticale, il coda, rhodes e sintetizzatori. La sua alchimia sonora di trame ambientali ed atmosfere elettroniche gli ha fatto guadagnare molti fan in tutto il mondo. Dopo l’uscita dell’album “All Melody” nel 2018, Frahm ha portato il suo spettacolo dal vivo in giro per il mondo in un tour di due anni, con oltre 180 spettacoli sold out. Nel settembre 2022, Nils ha presentato il suo nuovo album acclamato dalla critica, “Music For Animals” composto da dieci tracce, della durata di più di tre ore, è un progetto ambizioso e avvincente diverso da qualsiasi cosa Nils abbia pubblicato fino ad oggi. Biglietti a questo link.

Venerdì 7 Luglio – THE NOTWIST, Parco Sempione, Torino

La band tedesca riporta on stage “Vertigo Days”, pubblicato a gennaio 2021 via Morr Music a più di cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro “Messier Objects”. Nel frattempo è uscito “Vertigo Days – Live from Alien Research Center”, un disco dal vivo realizzato in circostanze insolite. I membri della band hanno riarrangiato le canzoni del disco nello studio di Weilheim, dando loro così nuova vita. «Bisogna trovare il modo di rompere la monotonia distruggendo le cose che sai fare meglio», ha dichiarato Marcus Acher. In apertura gli Eugenia Post Meridiem, eclettica band genovese che il pubblico di sPAZIO211 ha già imparato a conoscere durante la stagione invernale: influenze soul, indie e una spiccata inclinazione alle contaminazioni psichedeliche. Biglietti disponibili su Dice.

Domenica 9 Luglio – SIGUR ROS, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, Roma

Partirà da Roma il tour italiano dei Sigur Rós che tornano all’Auditorium Parco della Musica a distanza di quindici anni dall’ultima volta. La band islandese ha recentemente pubblicato la ristampa di “( )” , in vinile e CD, arricchita da un disco bonus con tracce demo estratte dalle sessioni di registrazione originali. Invece è fresco di uscita l’ottavo album “ÁTTA”, al quale il gruppo ha lavorato agli Abbey Road Studio di Londra. I membri fondatori Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti, sia in studio che per il tour, all’ex membro Kjartan Sveinsson, il quale, dopo quasi un decennio, si era allontanato per concentrarsi su altri progetti. Biglietti a questo link.

Domenica 9 Luglio – THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE, Lars Rock Fest, Chiusi (SI)

Un evento completamente gratuito di tre giorni tra musica, presentazioni e laboratori possibile grazie alla sinergia tra Gruppo Effetti Collaterali, A Buzz Supreme, Comune di Chiusi e Archi’s Comunicazione. Il live di punta è quello dei Brian Jonestown Massacre, reduci da due album a stretto giro (“Fire Doesn’t Grow On Trees” del 2021 e “The Future Is Your Past” del 2022, prodotti a Berlino la nuova residenza di Anotn Newcombe) da annoverare tra i migliori di una trentennale carriera tra psichedelia, acid-folk e rock’n’roll. Qui il programma del festival.