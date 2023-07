Lucinda Williams, più forte di ogni avversità

Torna Lucinda Williams e il singolo di lancio “New York Comeback” è già imperdibile, un heartland rock che vanta la collaborazione di Bruce Springsteen e la moglie Patti Scialfa. Questo è un anno speciale per la tre volte vincitrice dei Grammy Awards, che ha appena passato i 70 anni e realizzato la sua biografia ufficiale “Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You” (uscita negli States il 23 Aprile).

Gli ultimi due anni sono stati impegnativi per Lucinda Williams: nel 2020 un tornado ha danneggiato la sua casa a Nashville, seguito dall’inizio del COVID. Infine pochi mesi dopo ha subito un ictus che ha compromesso alcune delle sue capacità motorie, costringendola a imparare di nuovo a camminare e togliendole la capacità di suonare la chitarra. Oggi Lucinda è in ottima forma, oltre al potente singolo scritto insieme a Tom Overby e Jesse Malin ha pubblicato lo scorso 30 Giugno un nuovo album di inediti, “Stories From A Rock’n’Roll Heart”, in cui troviamo ospiti oltre a Springsteen Jeremy Ivey, Jesse Malin, Buddy Miller, Angel Olsen, Margo Price e Tommy Stinson.

La carriera di Lucinda Williams è iniziata oltre quaranta anni fa e lei ha sempre scritto canzoni usando la chitarra, mentre ora a causa del male ha dovuto modificare il processo di scrittura e fare affidamento su chi le era vicino per aiutarla a realizzare la sua visione. I dieci brani del disco, via Highway 20 Records/Thirty Tigers, testimoniano la forza d’animo e la perseveranza di Lucinda nel continuare a fare musica anche in mezzo alle avversità.

Foto in Home di Danny Clinch