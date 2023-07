A Lugano torna il Longlake Festival, dal 7 al 23 luglio

A pochi km da Milano ogni anno a Lugano in Svizzera si svolge un festival che durante il mese di luglio occupa le piazze e il grande parco della città ticinese.

Negli anni, questa è la 13ma edizione, il Longlake Festival ha subito diverse ‘vite’, si è unito ad altri eventi e ne ha creati altri collaterali.

La particolarità è che la stragrande maggioranza dei concerti (e non solo) sono totalmente gratuiti e solo gli eventi più grossi sono a pagamento (contenuto).

Quest’anno gli headliner tra gli altri, saranno : Ben Harper (7 luglio, gratis), Gilberto Gil (8 luglio, gratis), The Hunna(14 luglio, 15 Fr) e The Notwist (15 luglio, 20 Fr). A loro si aggiungono Salmo, Madame e ComaCose.



In contemporanea, durante le giornate dal 7 al 23 luglio ci sarà il Busker Festival che vedrà in mini palchi, appunto, lungo lago performer e artisti da ogni parte del mondo esibirsi in modo totalmente asincrono.

Tra gli altri ci saranno il performer Barto e gli italiani Comaneci e Scudetto (Alessandro Fiori e Giacomo Laser) e Rocco Tanica in un talk.

In altro ambito anche lo storico Estival Jazz avrà Stanley Clarke, Judith Hill e Mark Lettieri.



Info su longlake.ch.