Annunciati tutti gli opening acts per Acieloaperto 2023

Per l’edizione 2023 il festival cesenate Acieloaperto, come si è già avuto modo di scrivere, porterà in Romagna un novero di artisti straordinario. Se il nome più chiacchierato da tutti è sicuramente quello dei Wilco, che si esibiranno a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli il 24/08, altrettanto imponenti sono quelli dei Baustelle (sold out), dei Verdena, di Tamino – il primo show di questa edizione il prossimo 04/07 -, mentre si è già consumata lo scorso 17/06 la preview con l’elettronica di Whitemary. A riempire il quadro anche le serate che vedranno come protagonisti rispettivamente Giancane + Zerocalcare, Fat Freddy’s Drop e Mezzosangue, Bassi Maestro (DJ set), Egreen, DJ Shocca e altri ospiti.

Sono inoltre stati da poco annunciati tutti gli opening acts delle varie serate del festival, che arricchisce così di ulteriori nomi la sua già succulenta offerta. Ad aprire lo show di Tamino del 04/07 Emma Nolde, Jack Botts e G.EM, prima di Giancane e Zerocalcare ci saranno Miglio e I Santini, ad aprire ai Baustelle Crista, Filo Vals e Supertommi, prima di Fat Freddy’s Drop si esibiranno Louis Baker, Godblesscomputers, Petunia Sauce e il DJ set di Rumors e nella serata di Mezzosangue e Bassi Maestro aprirà Moder. Infine prima dei Wilco, il 24/08, si esibiranno Courtney Marie Andrews, Bianco e Angelica e prima dei Verdena, il 27/08, Andrea Poggio, San Leo e Bellanotte.