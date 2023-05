Wicked Expectation, guarda in anteprima “Ghostly Noise”

“Ghostly Noise” è il nuovo singolo dei torinesi Wicked Expectation, traccia che anticipa l’imminente pubblicazione del nuovo EP “Inner Jungle”, prevista il 30 maggio per Sideshape Recordings. Il relativo videoclip, realizzato da Gianluca Abazia (uno dei membri dei WE), ben rappresenta il concept dell’Ep, da loro stesso descritto come “la tempesta emotiva di inquietudine e inadeguatezza”. Il rumore spettrale, che ognuno sente riecheggiare dentro di sé, è il suono della solitudine – dilaga nei pensieri, li corrompe e riempie le giornate di inquietudine. Vivere in mezzo al trambusto e muoversi tra centinaia di persone, darà solo la parvenza di condividere l’esistenza, quando invece si procede in linea retta senza incontrarsi, con il proprio pensiero inespresso.

Wicked Expectation è una band elettronica di Torino formata da Andrea Vassallo, Gianluca Abazia, Alessandro Boglio, Matteo Fiorentino: suoni sperimentali, ambient e glitch mixati con voci pitchate e synth per scenari psichedelici ed eterei, a partire dal primo album “Visions” nel 2015 e sonorità sempre più elettroniche con il secondo LP “Folding Parasite” del 2017.