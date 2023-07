Vitalic in Italia a dicembre per due date

Vitalic

Vitalic arriverà in Italia a dicembre per due date: l’1 al Circolo Magnolia di Milano e il 2 al Largo Venue di Roma.

Vitalic – pseudonimo di Pascal Arbez-Nicolas – è in grado di fondere techno, rock, disco, pop e punk con la stessa energia. Vitalic è molto di più della somma dei suoi lavori in studio: fin dall’inizio della sua carriera ha dimostrato l’amore per gli show di elettronica dal vivo, un genere che l’ha legittimato attraverso elettrizzanti e quasi psichedelici live.

Recentemente ha riproposto il suo alias Dima con cui ha iniziato ad attirare l’attenzione in passato remixando grandi artisti come Daft Punk, Björk, Royksopp, Paul Kalkbrenner ma anche Indochine, Etienne Daho, Amadou e Mariam, tra gli altri. Vitalic è inarrestabile.

Forma il duo KOMPROMAT con Rebeka Warrior (ex Sexy Sushi) e intanto celebra i suoi vent’anni di carriera, pubblicando il suo quinto album DISSIDÆNCE episode 2, uscito lo scorso marzo.



Biglietti solo su DICE

01.12.23 – Circolo Magnolia, Milano: https://link.dice.fm/Hb9c11c48cde

02.12.23 – Largo Venue, Roma: https://link.dice.fm/La0783WrSBb



Vitalic https://www.instagram.com/vitalicofficial/

foto dell’artista fornita dall’Ufficio Stampa Astarte Agency