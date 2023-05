[Richiami] HEAVENLY, “Le Jardin De Heavenly” (Skep Wax, 2023)

#Richiami

Seconda uscita dopo “Heavenly vs. Satan” tra le ristampe Skep Wax della band di Oxford, tra le più talentuose e influenti del roster di Sarah Records. “Le Jardin De Heavenly” vide la luce nel 1992, quando il gruppo era entrato come membro onorario dell’International Pop Underground negli Stati Uniti, anche grazie alla distribuzione di K Records. Un interesse verso questa scena rinvigorito tanto dall’ultima chart di Pitchfork sugli anni novanta, dove l’album appare nei 25 Best Indie-Pop Albums, quanto dal movimento giovanile sulle piattaforme streaming e social come Tik Tok.

Per registrare “Le Jardin De Heavenly” alla line-up dei precedenti Talulah Gosh, Amelia Fletcher (chitarra e voce), Mathew Fletcher (batterista e fratello di Amelia), Peter Momtchiloff (chitarra) e Robert Pursey (bassista e marito di Amelia) si era unita Cathy Rogers alle tastiere e seconda voce, creando maggiori sfumature e variabili al sound twee dell’esordio, ad esempio nella magnifica “Orange Corduroy Dress”. Più accomunabile allo shoegaze dei primi My Bloody Valentine l’opener “Starshy”, mentre “Different Day” è costruita sulle delicatezze jangle tipiche degli Smiths. Ma potrò sbagliarmi, io ci sento nella chitarre anche tanto Peter Buck (“Sort Of Mine”). Le melodie pop del disco sono comunque rette da una sezione ritmica vigorosa che apre senza timori al punk – Mathew era un grande fan dei Ramones, purtroppo il suo suicidio mise fine agli Heavenly nel 1996.

Posta nel cuore della raccolta, “C Is The Heavenly Option” festeggia il matrimonio di due tradizioni musicali affini: la voce inglese di Amelia duetta infatti con il baritono americano di Calvin Johnson dei Beat Happening, in un pezzo gioiosamente straordinario di cui daranno una loro versione i Los Campesinos nel 2008. E rinfrescato da un nuovo videoclip, che sopperendo alla mancanza di footage originale coinvolge amici del gruppo quali Ira Kaplan degli Yo La Tengo, lo stesso Johnson, Claudia Gonson dei Magnetic Fields, Kip Berman dei The Pains Of Being Pure At Heart e David Christian dei Comet Gain. L’imperdibile ristampa della Skep Wax comprende in appendice il terzo singolo degli Heavenly per la Sarah (“So Little Deserve”/”I’m Not Scared Of You”, manifesto all’emancipazione femminile degno delle riot grrls) e un singolo pubblicato unicamente da K Records (“She Says”/”Escort Crash On Marston Street”). Infine ricordiamo l’appuntamento con la band dal vivo, già sold-out, per il 19 e 20 Maggio al Bush Hall di Londra; dietro la batteria siederà Ian Button e 1 pound per ogni biglietto venduto andrà all’ente Grassroots Suicide Prevention.

84/100