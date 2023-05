Elettrotape, una liaison Italia-Austria nel nome del synth-pop

Lo scorso venerdì 28 Aprile gli Elettrotape hanno rilasciato il proprio EP di debutto “Abroad” per Las Vegas Records, anticipato dai singoli “Cold Winter” e “Wrong Question”.

Un lavoro che mostra uno spaccato del repertorio di questa band nata tra Italia e Austria nel 2020, dall’unione artistica tra Daniele Volcan (batteria, synth) e Giacomo Barchetta (basso) con la cantante e chitarrista Annika Prey, fornendo infatti un’idea dei diversi background dei musicisti ma allo stesso tempo sottolineando la nuova identità comune. Il sound degli Elettrotape è caratterizzato da muri di sintetizzatori, una voce poliedrica e riff di chitarra travolgenti che si muovono su bassi esplosivi.

Il risultato è un moderno approccio al wall-of-sound condito da un velo di glitter, creando paesaggi pop elettronici – sia in studio che sul palco – irresistibili e intensi. Il titolo scelto per questo primo lavoro, “Abroad”, sottolinea da un lato l’essenza e la condizione della band – la loro possibilità di esistere -dall’altro la comune nostalgia per la distanza, vivendo spesso “on the road”.

Gli Elettrotape uniscono nelle loro canzoni metropoli straniere, paesaggi brillanti, vibrazioni malinconiche, notti inebrianti, desideri inespressi, spirito di ottimismo e riflessione interiore.

La tracklist di “Abroad”:

Wrong Question

Cold Winter

Slow

Empty Pool

Colin

Cold Winter Remix

Foto di Ilenia Tramentozzi