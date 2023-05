L’agenda dei Live della settimana (#18, 2023)

Si aggiungono alla nostra lista i concerti di Jim O’ Rourke, martedì 2 Maggio al Teatro San Leonardo di Bologna, e il doppio appuntamento di sabato 6 Maggio con C+C=Maxigross (Parco Milcovich, Padova) e Paolo Benvegnù (Roma, Auditorium Parco Della Musica).

Lunedì 1 Maggio – VINICIO CAPOSSELA + SAMUELE BERSANI, Parco Archeologico delle Mura Greche, Taranto

Numerosi gli artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa a titolo gratuito tra cui Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Niccolò Fabi, La Rappresentante di Lista, Marlene Kuntz, Meg, Studio Murena, Willie Peyote, Venerus. Insieme a loro anche due presenze speciali: il giovane attore e musicista Carlo Amleto che farà delle incursioni comico musicali a tema, e la Uno Maggio Orchestra, una band creata per l’occasione, composta da musicisti che interagiranno con molti degli artisti in line up. La formazione è composta da Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce, alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo, al violino, Beppe Scardino al sax baritono/flauto, Stefano “Piri” Colosimo alla tromba/flicorno. Ingresso Gratuito.

Lunedì 1 Maggio – CARMEN CONSOLI, Piazza Aldo Moro, Capannori (LU)

Concertone del primo Maggio tutto al femminile con Beatrice Quinta e Abba Dream, poi il piano e voce di Dolcenera (alle 17.30) e il finale con Carmen Consoli in trio (alle 18.30) che suonerà brani dall’ultimo e celebrato lavoro “Volevo Fare La Rockstar” oltre ai suoi successi. La manifestazione musicale sarà all’insegna della della condivisione dei valori di inclusione, l’uguaglianza a 360° al di là del genere, del ceto sociale e dell’appartenenza culturale e sarà all’insegna della trasversalità transgenerazionale. Ingresso gratuito.

Mercoledì 3 Maggio – MACKLEMORE, Alcatraz, Milano

Macklemore torna finalmente in Italia! A distanza di 5 anni il rapper statunitense è pronto a conquistare i fan con una doppia data all’Alcatraz, mercoledì 3 e giovedì 4 Maggio. Presenterà “Ben”, terzo album fuori per ADA/Warner Music e contenente “Maniac” feat. Windser e “Heroes” feat. DJ Premier. Special Guest: Tones and I e Charlieonnafriday. Info e biglietti a questo link.

Mercoledì 3 Maggio – STANLEY CLARKE, Teatro ABC, Catania

Stanley Clarke è stato il primo bassista ad esibirsi come front man in tour mondiali e il primo ad essere una star sia del basso elettrico che di quello acustico. Con oltre 40 album all’attivo, Clarke ha vinto il Grammy nel 2011 per il migliore album di jazz contemporaneo con “The Stanley Clarke Band”. Nella prima parte della sua carriera ha suonato la fisarmonica, il violino, il violoncello e, infine, il contrabbasso, strumento con il quale si è messo in luce a fianco di Gil Evans, Horace Silver, Stan Getz, Dexter Gordon e Art Blakey. Ha co-fondato i “Return to Forever” con Chick Corea e Lenny White passando al basso elettrico, in piena sintonia con la musica sempre più eclettica della band. Negli anni Novanta Stanley Clarke ha abbracciato musiche diverse, in un equilibrio fra “acustico” e “elettrico”. La sua creatività è stata riconosciuta in tantissime occasioni: è stato Jazzista dell’anno per Rolling Stone e più recentemente insignito del prestigioso “Miles Davis Award” al the Montreal Jazz Festival. Fedele all’evoluzione del jazz elettrico, Stanley Clarke e i suoi giovani partner mettono in scena una potente combinazione di armonie e improvvisazioni jazz con influenze rock, funk, R&B, hip-hop e musica elettronica. Stanley Clarke double and electric bass; Jahari Stampley piano & keyboards; Colin Cook guitar; Emilio Modeste tenor sax; Jeremiah Collier drums. Biglietti a partire da € 22,00 presso Circuito Box Office – tel. 095.7225340. Giovedì 4 Maggio la formazione si esibirà al Teatro Golden di Palermo.

Giovedì 4 Maggio – ANNA B SAVAGE, Covo Club, Bologna

A due anni di distanza dall’acclamato album d’esordio “A Common Turn” la cantautrice londinese è tornata con un nuovo album via City Slang, “In/Flux”. Attraverso la sua musica Anna B Savage intesse un’inebriante catarsi: con la sua musica, profondamente vulnerabile ma mai sottomessa, rivendica la propria fragilità. Il debutto risale al 2015 con un EP contenente quattro brani molto intimi in cui emerge prepotentemente la sua voce profonda e ricca, attirando l’attenzione di Father John Misty e Jenny Hval – entrambi l’hanno voluta nei loro tour europei. A gennaio 2021 realizza “A Common Turn”, prodotto da William Doyle (East India Youth); insieme sono stati in grado di creare un disco, usando le parole di Savage, “sull’apprendimento, l’adattamento, la crescita, l’essere sinceri e il provarci davvero“. “The Ghost” è il primo brano condiviso dal nuovo disco. La cantautrice ne parla così: “Le rotture sono strane in quanto a volte il metodo più semplice per dimenticare qualcuno equivale a comportarsi come se quella persona fosse morta. Questa canzone esplora la sensazione di essere perseguitato da un vecchio partner che non è più nella tua vita e tu desideri, disperatamente, essere libero da quei ricordi. Con quanta facilità escono dal corpo fisico o dalla mente: avere paura di dire il nome della tua ex a letto, vederla in altre persone, annusare il suo profumo. Non sapendo cosa fare con quanto li amavi”. Data unica italiana. Biglietti su Dice

Sabato 6 Maggio – SICK TAMBURO, Largo Venue, Roma

I Sick Tamburo nascono da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani, già precedentemente uniti nell’avventura Prozac+. La band inizia pubblicando su MySpace alcuni brani (“Intossicata”, “Finché tu sei qua”, “Topoallucinazione” e “Quel paese”) e su YouTube il video di “Tocca 24/7” dove appaiono con maschere bianche per celare i volti. I due decidono di avvalersi di nicknames: Gian Maria sceglie Mr Man, mentre Elisabetta opta per Boom Girl. Si affidano fin da subito a La Tempesta Dischi, collettivo d’artisti indipendente capitanato dai Tre Allegri Ragazzi Morti, anch’essi pordenonesi. Nel 2022 i Sick Tamburo pubblicano “Back to the roots (Forse è l’amore)”, che reinterpreta in chiave punk melodica i brani più significativi della loro produzione. Nel 2023 vedrà la luce un nuovo album di inediti, il sesto della discografia, in uscita in primavera per La Tempesta Dischi e anticipato dal singolo “Per sempre con me” che vede la partecipazione di Roberta Sammarelli dei Verdena. Prevendita su Dice.

Domenica 7 Maggio – HUGO RACE & THE FATALISTS, Cisim, Lido Di Adriano (RA)

Hugo Race – chitarra, voce; Giovanni Ferrario – chitarra, tastiere; Francesco Giampaoli – basso; Diego Sapignoli – batteria. Torna in Italia l’ex Bad Seeds per alcune date a supporto di “Once Upon a Time in Italy” uscito lo scorso 8 aprile per Santeria Records/Audioglobe. Registrato con i Fatalists e le guest star Georgia Knight e TJ Howden, il disco contiene dieci nuove canzoni fortemente emotive e una cover: “Hurdy Gurdy Man” di Donovan. Hugo Race a proposito del nuovo lavoro:“…I temi sono così personali che ho abbandonato l’album molte volte per poi ritornarci, come una storia d’amore tossica. Amo questo album e l’incredibile band che c’è dietro. Abbiamo anche fatto delle versioni italiane delle canzoni perché l’Italia è nelle nostre radici e, destino permettendo, i Fatalist saranno di nuovo on the road nella primavera del 2022…” Biglietti a questo link, info su tutte le date alla pagina di PMA Promotions.