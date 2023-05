Angel Olsen presenterà l’ep “Forever Means” in Italia

Angel Olsen è reduce dalla pubblicazione del nuovo EP “Forever Means”, uscito lo scorso 14 aprile su Jagjaguwar. Come sempre queste pubblicazioni di materiale che non è entrato nel rispettivo ultimo album (in questo caso in “Big Time”, il bel disco della Olsen del 2022) lasciano un po’ il tempo che trovano ma servono per riportare l’attenzione sull’artista nell’attesa di prossimi passi. E, se non l’avete ancora visto, è in ogni caso disponibile il lyric video della titletrack.

“Big Time” e “Forever Means” saranno protagonisti del tour di quattro date della Olsen in Italia a giugno: il 7 giugno all’Anfiteatro del Venda di Galiziano Terme (Padova), il 9 giugno al Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona), il 10 giugno alla Rocca Medioevale di Castiglione del Lago (Perugia) e il 12 giugno al Giardino della Triennale di Milano.

Ci sentiamo di sottolineare soprattutto la data del warm up del LARS ROCK FEST 2023 del 10 giugno, che è la data di apertura del Festival vero e proprio, il LARS ROCK FEST 2023, che quest’anno festeggerà la sua decima edizione a Chiusi dal 7 al 9 luglio con ingresso gratuito ed ha già annunciato The Brian Jonestown Massacre, headliner della serata finale di domenica 9 luglio.

Foto di Luke Rogers (fornita dall’Ufficio Stampa A Buzz Supreme per fini promozionali)