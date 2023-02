Il terzo album degli RVG uscirà a giugno

Nuovo singolo per gli RVG: ‘Nothing Really Changes’ anticipa il loro terzo disco “Brain Worms”, in uscita il prossimo 2 Giugno 2023 per la Fire Records.

Traccia tipicamente new wave, con un’inedita spruzzata di funky, “E’ iniziata come un esperimento di scrittura, in cui ho provato a creare qualcosa di orecchiabile con un riff ultracatchy, un incrocio tra Divinyls e “Smoke on the Water”. È una canzone che parla di separazione, ma anche di come proteggersi dalla emozioni e non farsi male.” Romy Vager allarga poi il discorso a “Brain Worms”: “Questo nuovo album parla di prendere dei rischi, e ci siamo davvero messi in gioco, fuori dalla nostra comfort zone per farlo funzionare. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato”.

Gli RVG sono una band all’apice delle proprie possibilità e tra le migliori in circolazione nel panorama indie-rock. I loro primi cinque anni di attività sono stati folgoranti, con I’ultimo album “Feral” salutato da Rolling Stone Australia come “il disco della vita”, ma per i quattro compagni di band, “Brain Worms” è il disco migliore realizzato ad oggi. La cantante e main songwriter Romy Vager è sempre più a suo agio nel ruolo di frontwoman e il resto del gruppo è affiatato come non mai, con Reuben Bloxham alla chitarra, Marc Nolte alla batteria e Isabele Wallace al basso.

Registrato agli Snap Studio di Londra con James Trevascus (al desk di Nick Cave & Warren Ellis, Billy Nomates, The Goon Sax), il nuovo album degli RVG è scritto e arrangiato in modo magistrale, forse come mai fatto in passato da questa piccola grande band di Melbourne. Di seguito la tracklist:

01. Common Ground

02. Midnight Sun

03. It’s Not Easy

04. Tambourine

05. Brain Worms

06. You’re The Reason

07. Squid

08. Giant Snake

09. Nothing Really Changes

10. Tropic Of Cancer